青岛海域所发现飞行物 中国隔天军演料已击落

中国军事评论员研判，山东省青岛市官方通报发现不明飞行物，并声称准备击落，与解放军在黄海北部海域进行实弹射击有一定关联，并相信不明飞行物大概已被击落。

中国外交部星期一（2月13日）指责单是去年以来，美国高空气球就10余次非法飞越中国领空，白宫则否认北京的指控。

美军2月4日在南卡罗来纳州岸外击落中国的疑似间谍气球后，上星期五（2月10日）在阿拉斯加上空、星期六在加拿大领空，以及星期天（2月12日）在与加拿大接壤的边界附近击落再分别击落三个不明飞行物。

青岛星期天（2月12日）也传出，在东南约62公里的海域，具体位置在东经120度51分、北纬35度37分，发现不明飞行物。澎湃新闻同日引述即墨区海洋发展局工作人员证实，有关部门正准备击落不明飞行物的消息，已短信通知附近渔民注意安全。

青岛是中国海军北海舰队司令部驻地，也是弹道和攻击核潜艇及中国首艘航母辽宁号的母港。

大连海事局近日发布航行警告，显示解放军2月13日早上8时至2月17日下午4时，将在黄海北部海域进行实弹射击；2月12日下午4时至2月19日下午4时，则在渤海海峡黄海北部执行军事任务。

美国击落中国气球后，中国国防部新闻发言人谭克非2月5日曾批评美国明显过度反应，称中国保留使用必要手段处置类似情况的权利。

专家：美国频击落飞行物 让中国有必要采取军事行动

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时评估，美国近期以国家安全为由接连击落气球和不明飞行物，让解放军对异国不明飞行物采取军事行动变得有必要。

宋忠平判断，青岛的通报与解放军的实弹射击“两件事有一定的关联”。

他指出，解放军目前在黄海北部和渤海的军事演习，主要以防空反导弹等科目为主，打击类似气球等不明飞行物相信也是演练科目之一。

对于不明飞行物是否已被击落，宋忠平评估：“这个工作大概率已经结束了，毕竟经纬度都是比较精准的，一个飞行器不可能还在原地那么长时间。”

针对有网民质疑解放军击落不明飞行物可能是“自导自演”，台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生受访时研判，这种可能性概率不高，造假被发现将难以向民众交代。

严震生分析，不明飞行物如若位于大陆官方通报、在青岛东南面超过60公里的海域，属于公海范围，解放军要击落必须非常谨慎，可能后来选择低调，以免制造更多麻烦。

指美国气球10余次飞越领空 中国指责遭白宫否认

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上，批评美国滥用自身技术，对全世界进行大规模无差别的监听窃密。他指出，仅去年以来，美国的高空气球未经中国批准，就10余次非法飞越中国领空。

白宫国家安全委员会发言人柯比，同日则在微软全国广播公司（MSNBC）访问中否认北京指控：“绝对不是真的。我们没有在中国上空放气球”。

汪文斌星期一也透露，中美保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式妥善处理这次意外情况。

严震生分析，此次气球事件主要是因被美国民众察觉加重反中情绪，才导致中美紧张无可避免升级，但两国政府明显仍有意愿维持斗而不破的格局，相信气球事件不会再进一步导致双边关系恶化。