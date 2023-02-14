逾5­万人在昨天台湾佛光山开山宗长星云法师的圆寂赞颂典礼后，送他最后一程。遗体火化后将永久安奉在佛光山万寿园。

台湾佛光山星期一（2月13日）上午为开山宗长星云法师举行圆寂（离世）赞颂典礼，逾5­万人送他最后一程，总统蔡英文也到场颁发褒扬令。当遗体送往荼毘（梵语念Tu Pi皆二声，指火化）途中，万千民众沿途含泪跪送，场面动人。

星云法师俗名李国深，1927年8月生于江苏，父亲失踪后，他偕母寻父不果，11岁出家，一生经历战火与白色恐怖岁月，2­月5日元宵节下午在高雄的佛光山圆寂，享耆寿95岁（也有说97岁）。

星云12年前中风后，每两天到医院洗肾，去世前一天因气喘、无法进食，紧急提前洗肾，排除体内超过一公升的积水。

星期一上午的圆寂赞颂典礼在佛光山云居楼举行，台湾总统蔡英文到场颁发褒扬令、行三鞠躬礼致意。

褒扬令中感念星云法师在全球兴办五所大学、300座寺庙、到五大洲弘法，标扬“文化、教育、慈善、共修”宏旨，倡提“做好事、说好话、存好心”嘉举，“尽瘁国际教育文化交流，力促世界宗教共融合作，上善若水、握惠摇芳”。

高雄市颁荣誉市民证书 国民党颁实践一等奖章

随后行政院长陈建仁也率领官员致意与献花，高雄市长陈其迈颁发高雄市荣誉市民证书，由佛光山住持心保法师代领。国民党党主席朱立伦也颁发国民党最高荣誉实践一等奖章，感念其一生忠贞，以人间众生与国家社会为念。

到场吊唁者还包括前副总统吕秀莲、高雄前市长韩国瑜、文化界代表高希均教授等人。据佛光山统计，现场有逾5万人出席，包括各界贤达、社会大众和全球佛光人。

当天清晨6时天色刚拂晓，已有无数海内外民众络绎而来。圆寂赞颂典礼结束后，遗体在诵经声中进行巡山，并移往台南白河大仙寺进行名为荼毘的火化大典，万千民众沿途含泪跪送。

在荼毘典礼，当大师遗体进炉时，在场僧信哀戚长跪，合唱星云填词的《惜别歌》，“今朝一别，各奔西东，何时能再相逢？……弘法利生，阐扬宗风，但愿时能相逢”，句句动人。星云火化后，将永久安奉在佛光山万寿园。

大陆官方吊唁团盼各方 继法师遗志推动两岸交流

过去几天，中国大陆官方吊唁团赴台遇阻，引起两岸争议。大陆团星期天已先在江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师，并与佛光山住持心保法师视频连线对话，希望大家继承星云法师遗志，推动两岸交流。

对此，被指错失两岸交流良机的陆委会傍晚发文告，强调上周五（2月10日）已为大陆和香港124人完成入出境许可证核发作业，最后91名陆、港人士顺利赴台参加典礼，“充分达到政府协处佛光山邀请相关人士来台，促进两岸宗教交流的政策目标”。

陆委会也指出，台湾政府“欢迎包括具官方身分之陆方人员来台参加本次赞颂典礼”，但大陆没遵照双方建置的机制先与陆委会沟通，导致台方无法循程序办理12名官员入境许可作业，陆方过后也以“团进团出”为由，要求已获发证之24名宗教人士也不得来台。

陆委会指大陆是刻意进行政治操作，对此表示遗憾，并呼吁大陆以务实开放的态度推动两岸交流，以逐步建立互信，让两岸关系得以良性发展。