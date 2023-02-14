称在港说普通话被歧视 大陆网红被批“为流量抹黑香港”

（香港综合讯）中国大陆网红发视频展示在香港只说普通话受到不公正待遇后，有不少大陆旅客反驳歧视论，也有媒体人批评网红为了流量抹黑香港，并呼吁港府要对大陆民众“讲好香港故事”。

拥有逾98万粉丝的抖音博主“沪漂女孩艺轩”，在2月7日的短视频中展示她屡次因只说普通话，在香港旺角、尖沙咀等旅游热门地受到服务人员不公正对待后，香港《星岛日报》2月10日到深圳采访市民对香港旅游的印象。

立法会旅游界议员 吁对大陆讲好香港故事

这篇星期一（2月13日）刊登的报道中，大部分受访民众表示仍对赴港旅游很感兴趣，也没有因讲普通话而遇到被歧视的情况。不过，也有受访者说，2019年黑暴事件让两地民众存在心理隔阂，对去香港旅游也有所顾虑。

报道引述香港旅游界立法会议员姚柏良说，他相信大陆游客受到不礼貌对待是个别事件，绝大部分港人欢迎旅客，经历疫情后也意识到旅游业对香港的重要性。他认为，虽然小矛盾摩擦可能难以避免，但没必要上升到陆港矛盾。

常年聚焦香港问题的大陆媒体人“靖海侯”星期天（2月12日）也在个人微信公众号以“别为了那点流量抹黑香港了”为题，发文谈论此事。

他除了分析香港语言文化和游客心理顾虑等，也提出香港政府应该重视视频反映出的问题，继续推广普通话，并重视对大陆讲好香港故事，让他们看到诚意、感受到香港新的精气神。