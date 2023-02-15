习近平：中国将毫不动摇发展同伊朗友好合作

伊朗总统莱希在北京会见中国国家主席习近平，习近平强调无论国际和地区形势如何变化，中国都将毫不动摇发展同伊朗的友好合作；莱希则形容中伊为“共患难的朋友”。

受访学者分析，在目前中国和伊朗与美国的紧张关系加剧的形势下，中伊有更大的意愿推进石油、贸易等关键领域的合作。

伊朗总统莱希星期二（2月14日）起对中国展开三天国事访问。据央视新闻报道，莱希星期二会见了习近平、中国总理李克强，以及全国人大常委会委员长栗战书。这是莱希首次访华，也是2018以来，首次有伊朗总统访华。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社和伊朗迈赫尔通讯社报道，两国签署了20项双边协议，涵盖危机管理、信息技术、国际贸易等领域。两国也将在莱希访华期间发表联合声明。

习近平会见莱希时强调，中国始终从战略高度看待和发展中伊关系，无论国际和地区形势如何变化，都将毫不动摇发展同伊朗的友好合作，推动中伊全面战略伙伴关系不断得到新发展，并愿继续在涉及彼此核心利益问题上同伊朗坚定相互支持。

据伊通社报道，莱希形容中伊关系为“共患难的两个朋友”（two friends in hard times），并强调伊朗和中国加强全面战略伙伴关系的重要性。

中国要继续建设性参与 伊核协议恢复履约谈判

中国和伊朗2021年签署的《中伊25年全面合作协议》去年1月启动落实工作。伊通社星期一引述莱希报道，推动落实《中伊25年全面合作协议》是此次行程的主要议程之一。

习近平说，中国愿同伊朗落实好两国全面合作计划，并将继续建设性参与伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，支持伊朗维护正当合法权益，推动伊朗核问题早日妥善解决。

中国和伊朗近年来持续深化全面战略伙伴关系。中国是伊朗最大的贸易伙伴，2022年首八个月，中伊双边贸易额为111亿6000万美元，同比增长19%。

莱希2021年6月上任后，中国国家主席习近平至少两次和他通话，两人也于去年9月在乌兹别克出席上海合作组织峰会期间会面。

两国关系去年12月一度出现波澜，伊朗对中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会联合声明中提出有关具争议的波斯湾三岛的内容向中国提出不满，中国则派中国国务院副总理胡春华访问德黑兰力图安抚伊朗。

分析：中国与伊朗抱团 得避免成为美国制裁目标

有分析认为，中伊将通过莱希这次访华修复关系，随着中国与伊朗受美国围堵的形势越加严峻，两国抱团的形势也将更明显。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，中美关系的现状将使中国有更强烈的意愿推动与伊朗的合作。但中国得谨慎避免成为美国制裁的目标，以及伊朗国内不稳定的局势带来风险，加上得平衡与其他中东国家的关系，这些因素都会制约中伊关系的发展。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼职高级研究员多西（James Dorsey）则认为，中伊两国的目标截然不同。伊朗已无路可退，只能依赖中国和俄罗斯；中国则已表明不会让伊朗成为中美之间的议题，因此中国只是在与伊朗进行例行公事，希望把两国关系维持在“低火慢煮”（low boil）的状态，习近平的表态没有太大的实质意义。