分析：中国足协主席陈戌源等四人先后落马 表明腐败几乎渗透各部门各行业

有中国体育记者称，陈戌源因为在国家队征战期间，“让国脚陪着踢球，让保障人员陪着打麻将……每天歌舞升平，分奖金”而被调查。

中共中央纪委对中国足球协会主席陈戌源等四名高层官员展开反腐败调查，受访学者分析，湖北省监察部门也介入调查，表明这些案件可能有一定关联性。

也是中国足协中共党委副书记的陈戌源，星期二（2月14日）晚被湖北省纪委监委通报落马，是最近五任足协主席中第三名被查的“一把手”。

中国国家体育总局副局长、中国足协党委书记、副主席杜兆才，星期三主持召开中国足协党委扩大会议，表示拥护支持纪检机关调查陈戌源，指这充分体现深入推进反腐败斗争的坚强决心和坚定意志，以及反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，“不管涉及什么人、什么职务，坚决一查到底、绝不姑息”。

中国这波足坛整肃风波始于去年11月，中国国家足球队原主帅李铁最先被带走调查；今年1月19日，中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮也在当天被查。

官方的四份通报显示，中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委，都介入了对李铁、刘奕、陈永亮及陈戌源的调查。

陈戌源被通报落马当晚，中国房地产商华夏幸福也发公告，称近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪被留置。

中国媒体报道称，孟惊被留置可能与此前李铁执教华夏幸福足球队期间的一些事情有关。华夏幸福全资拥有的中超球队“河北足球俱乐部”，去年底曾传出球员拉横额追讨欠薪的丑闻。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时研判，湖北监察部门介入调查中国足协四名高层，显示他们所涉案件有一些关联性，其他三人可能是李铁落马后被牵扯出来的。

17岁从码头工人做起 一路做到港务集团董事长

66岁的陈戌源曾在上海港务系统工作长达近半世纪，17岁时从一名码头工人做起，一路做到上海港务集团董事长，之后主导集团在2013年收购上海东亚队，并在六年里将俱乐部打造成中超冠军。

陈戌源曾向第一财经透露，他在2015年3月全国“两会”（人大和政协年会）期间与中共总书记习近平聊起足球。

自称是足球迷的习近平，2015年2月底曾主持召开中央全面深化改革领导小组会议，审议通过《中国足球改革总体方案》，提出要大胆改革，大胆探索，为中国足球发展振兴探索新体制。

国家体育总局足球运动管理中心曾是中国足球运动的最高管理单位，与中国足协属于“两块牌子、一套人马”。

中国国务院2015年3月公布《中国足球改革总体方案》，提出中国足协与体育总局脱钩，加大对国家队投入，兴建两个训练基地，到2025年建成5万所足球特色学校等。时任国务院副总理的刘延东，并担任中国足球改革发展小组组长。

2019年12月，陈戌源成为首位非体育系统出身的中国足协主席，当时被视为是足协改革的大动作。

有中国体育记者称，陈戌源因为在国家队征战期间，“让国脚陪着踢球，让保障人员陪着打麻将……每天歌舞升平，分奖金”而被调查。

唐任伍指出，中国对足坛最新的整肃行动，表明腐败现象几乎已渗透到各个部门各个行业。他说，中国足协目前虽是民间组织，却又有官方背景，同时吸纳大量官方和市场资源，“这容易产生腐败的一种土壤”“为贪污受贿提供很大的空间”。

他认为，中国足坛还须进一步改革体制，明确民间协会及竞技体育主要从社会上争取资源，官方则应减少投入资金，以切断寻租空间。