去年封控使商业活动停滞不前 欧盟商会吁中国恢复外企信心

据彭博社报道，中国欧盟商会上海分会在公布的年度报告中建议，中国官方应消除外国企业面对的投资壁垒，促进人民币国际化，并加强对中小企业的金融支持。

（上海彭博电）随着中国结束持续三年的清零政策，在上海的欧洲企业呼吁中国政府设法恢复外国企业的信心，采取措施修复与国际之间的关系。

据彭博社报道，中国欧盟商会上海分会在星期二（2月14日）公布的年度报告中建议，中国官方应消除外国企业面对的投资壁垒，促进人民币国际化，并加强对中小企业的金融支持。

分会主席许倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）在报告中说，在去年春季经历封控措施后，上海要恢复宜居宜商的声誉还有很多事要做。

上海去年春季因冠病病例激增，全市被令封锁，长达数个月的封控措施使商业活动停滞不前，重创上海的经济前景和国际竞争力。

外包供应链让员工本地化 避免因封锁影响他区业务

然而，许倍帝认为，欧洲企业不会因此离开中国，因为这个市场“实在太大、太重要”。

她说，过去三年，企业正在中国周围筑起一道围墙，实行供应链外包和员工本地化，避免再次因为封锁而影响到世界其他地区的业务。

商会在报告中还指出，中国在今年初解除入境旅客检疫规定之前，严格的隔离和检疫措施导致企业难以安排员工到中国工作，甚至是前往中国视察业务。

报告称，当时中国在恢复跨境旅行存在不确定性，加上媒体报道负面、地缘政治紧张局势的加剧，以及当地发生的事情缺乏透明度，种种因素使这些欧洲企业的总部感到担忧，它们与中国业务之间的关系面对更多压力。

许倍帝说：“许多公司想让外派人员到中国，但他们找不到愿意去的人……以前它是一个超级有吸引力的地方，但现在根本没有人愿意回去，因为人们不确定会发生什么。”

中国欧洲商会在上海拥有620多家会员企业，占总数的近三分之一。

报告指出，在中国生活的外国居民数量减少也是商会的其中一个担忧。

上海在去年封锁之后，有25%在当地生活的德国人撤离；向各自政府登记在沪的法国和意大利公民人数也各下跌20%。

商会中国区主席伍德克说，欧洲企业并没有离开市场，但它们在中国的投资变得更加复杂，企业须要敏锐地关注地缘政治，以及商业条件和市场。