王毅访巴黎见马克龙 称愿共寻政治途径结束乌战火

出访欧洲的中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，星期三（2月15日）在巴黎会见法国总统马克龙时表示，中国愿同法国等一道探索乌克兰问题的政治解决路径，尽快实现停火止战。爱丽舍宫则指出，马克龙和王毅在会中提出相同目标，将根据国际法在乌克兰促进和平。

受访学者指出，中法会后发表的声明显示，两国仍在乌克兰问题上不断加强沟通并寻求更多共同立场，包括管控战争的外溢效应等。

据中国外交部官网发布的消息，马克龙星期三在爱丽舍宫会见到访的王毅，两人就乌克兰问题交换意见。王毅重申中国劝和促谈的立场，表示中国重视法国独立自主的大国作用，愿同包括法国在内的国际社会一道探索政治解决路径，尽快实现停火止战。

爱丽舍宫会后发表声明说，马克龙和王毅同意根据国际法为乌克兰的和平做出贡献。尽管未具体说明两国将做出什么贡献，但马克龙一直希望作为莫斯科重要合作伙伴的北京，能施压俄罗斯重返谈判桌。

爱丽舍宫也指出，马克龙和王毅谈论了乌克兰战争对最脆弱国家的影响，特别是在粮食安全和融资能力方面。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建接受《联合早报》访问时分析，中法在俄乌冲突爆发以来在元首、外长等不同层级持续沟通，两国在应对这场危机上长期有基本共识，包括希望通过外交途径尽快实现停火止战等。

崔洪建认为，中法双方的声明显示，两国仍在进一步加强沟通合作，并寻求更多共同立场，包括两国同为联合国安理会常任理事国，讨论如何为乌克兰危机提供一些政治解决方案，同时也承担责任减少危机的外溢效应。

学者：中国盼促谈判停战 再逐步安排区域和平机制

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让莫内”讲席教授王义桅受访时指出，乌克兰问题让欧洲深受其害，通货膨胀、能源危机、产业转移、资金外流接踵而至，法国因此在寻求战争尽早结束上，与中国有共识。

王义桅分析，中国目前希望先促成交战方展开谈判达成停战协议，再逐步走向安排区域和平机制，由联合国安理会五大常任理事国为欧洲未来的安全秩序提供担保。

王毅接下来到德国出席慕尼黑安全会议时可能与美国国务卿布林肯会面，访欧最后一站在俄罗斯并可能与俄罗斯总统普京会面。

崔洪建认为，王毅的访欧行程安排，体现中国目前与欧洲、俄罗斯都有比较好的合作关系及沟通渠道，中国在俄乌问题上也具备较好条件，能协助各方交换信息、进一步沟通、认识各自真实意图等。

不点名批美搞脱钩断链 寻求通过法国缓解晶片困局

另一方面，王毅星期三也会见法国外长科隆纳。根据中国外交部发布的文告，王毅在会面中不点名批评美国大搞脱钩断链，强调中法都富有独立自主传统，并支持多极化，反对集团对抗。他呼吁两国应继续践行多边主义，捍卫自由贸易，加强国际科技合作。

美国、荷兰、日本近期联手限制晶片技术输往中国之际，王毅的上述表态被视为可能是在寻求法国帮助，以缓解中国晶片产业受到的负面冲击。

崔洪建分析，中法要提高科技合作目前面临不小挑战，欧洲国家近年在经济领域对中国设置障碍，包括投资审查、产品技术出口限制等；在美国的影响下，欧洲国家也更多强调政治因素，推动与制度不同国家进一步减少依赖。

他指出，尽管法国并不在对华立场变得更激进的欧洲国家之列，但在与中国开展经贸科技合作上，多少仍受各方面法规影响。

（记者是《联合早报》重庆特派员）