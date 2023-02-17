首组3000人通关败兴而归 导游旅巴不足陆团抵港被迫折返深圳

大陆企业奖励员工及回馈投资者的3000人访港团抵港，原拟顺道观光，但遇上香港导游、旅巴及司机人手不足，改为即日来回深圳，行程只剩出席该大型活动。

香港与中国大陆全面通关后，各行各业纷纷复苏，但同时也出现人手不足的问题。有大陆企业安排规模达3000人的访港团抵港，却因为香港导游和旅游巴士供不应求，被迫当日往返深圳。

该访港团是大陆一家企业为奖励杰出员工及回馈投资者而举办的，也是陆港通关后首个多达3000人的大陆旅行团。根据行程安排，全团3000人星期四（2月16日）上午乘坐多辆跨境直通巴士由深圳赴港，中午抵港，随即前往亚博馆出席发布会。期间，既有多名嘉宾分享对元宇宙发展及市场生态的看法，也有香港歌星献唱助兴。

据悉，主办单位原本有意让团友顺道观光，但在安排行程时，遇上香港导游、旅巴及司机人手不足的难题，最后改为即日来回香港与深圳，行程也只剩下出席该大型活动。

活动主办单位星期四回应时说，希望未来几个月能举办在港过夜的旅行团，让旅客留港观光购物及品尝美食。有团友说，会自行在香港逗留数天观光旅行，也有人指会即日来回过境。

工会：九成从业员已转行 目前团数未足撑导游生计

香港旅游业界人士皆对这次活动未能筹办观光行程感到可惜。香港旅游联业工会联会理事长梁芳远指出，香港在疫后开始开放，但九成从业员一早已经转行，加上目前不是每天有旅行团，许多前从业员不敢贸然辞去现有工作重返导游行业，以致业界人手不足。

她说，目前接待旅行团或考察团的数目并不能解决导游基本生计，难以令他们重返行业，希望港府可以提供支援，例如重推疫期初期提供的基本资助，以及简化导游考试，向通过基本培训人士发出短期牌照，让更多人可以投入服务。

香港旅游促进会总干事崔定邦则认为，目前业界最需要的是旅游巴士，因为仍然有不少旅巴停泊在葵涌的停车场，由于摆放多时，需要维修。

他也说，陆港两地全面通关不到半个月，香港旅行社及巴士公司重启业务可能需要逾百万港元开支，经营有一些困难。

资料显示，在陆港全面恢复正常通关后，今年1月访港旅客激增到约50万人次，是去年12月的三倍，其中半数以上是大陆客。截至目前，访港旅客人数已接近2022年全年总数。

不过，近年有大批港人移居海外，在香港经济全面复苏之际，不同行业的人手短缺问题也再次浮现。例如，医院管理局正研究输入外地劳工从事非医疗专业工作，目标是在大湾区输入1600人，到公立医院担任病人服务助理。

上季失业率3.4%达疫前水平 学者吁长远为旅业储人才

港府统计处星期四公布，最近一季失业率为3.4%，较上次公布的3.5%下跌0.1个百分点，3.4%的水平也正是疫情前至初期的水平。有学者认为，随着失业率进一步下降，人手不足问题将持续困扰香港经济复苏。

香港教育大学高级讲师叶德平接受《联合早报》采访时指出，在过去三年疫情期间，因为未能通关，赴港游客大幅度减少。许多旅游及相关行业的从业员在前景不明、等无可等的情况下，纷纷转行，“可以预计短期内，人手短缺将是香港社会一个很大的问题。”

但叶德平认为，港府不能因为人力资源不足就减少对外宣传香港的活动。短期而言，当局应考虑与一些提供再培训课程的机构合作，开办配有“特别津贴”的短期培训课程，一方面吸引原旅游从业者转回业内，并借此提升他们的业务能力；另一方面，也可以吸引一些有兴趣的市民加入旅游业。

他说：“长期来说，当局必须与各大院校商议，加强有关课程的开发和宣传，长远地为香港旅游业储备人才。”