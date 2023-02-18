美国防部副助理部长蔡斯访台 中国促美勿让台海局势恶化

蔡斯是自2019年以来，首位访台的美国国防高官，也是40年来第二位访台的美国国防高官。受访学者分析，蔡斯访台有可能增加中美就气球事件展开对话的难度。

中美气球事件持续延烧之际，有消息称，美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）星期五（2月17日）低调访台；中国外交部提出坚决反对，并敦促美国停止制造新的台海局势紧张因素。

受访学者分析，蔡斯访台有可能增加中美就气球事件展开对话的难度。

《金融时报》星期五（2月17日）早上引述四名相关人士报道蔡斯即将访台的消息，并在下午称蔡斯已经抵达台湾。

蔡斯是继2019年时任美国国防部分管东亚事务的副助理部长克林克（Heino Klinck）访问台湾之后，首位访台的美国国防高官，也是40年来第二位访台的美国国防高官。

在目前高度敏感的时间点上，美国和台湾政府都低调处理蔡斯的访台行程；截至星期五晚上截稿时间，双方都未证实或否认这项消息。

五角大楼拒绝就蔡斯的行程作出回应。五角大楼发言人麦纳斯（Martin Meiners）仅重申，面对中国大陆目前构成的威胁，美国对台湾的支持，以及在防务关系保持一致。

麦纳斯强调：“我们对台湾的承诺坚如磐石，有助于维护台海两岸和地区的和平与稳定。”

据路透社报道，台湾国防部长邱国正星期五下午回应媒体询问时说，台湾非常欢迎“对我们友好的人”。

记者追问蔡斯访台时间时，邱国正称“目前还没有确定”，并强调在得到正式通知之前，细节不做说明。

中国外交部发言人汪文斌星期五在例行记者会上强调，中国坚决反对美台官方往来和军事联系。

汪文斌敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将美国领导人作出不支持台独的承诺落到实处，停止任何形式的美台官方往来和军事联系，停止插手台湾问题，停止制造新的台海局势紧张因素。

气球事件过去两周引发中美的激烈交锋，美国拜登政府过去三天密集释放出与中国加强沟通的信号，力图为事件降温。

美国总统拜登星期四（2月16日）说，他预计将与中国国家主席习近平谈中国气球事件；也有消息称，美国国务卿布林肯和中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，有可能在本周末出席慕尼黑安全会议时在场边会面。

拜登力求解决气球事件 蔡斯访台料是之前安排

南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》采访时分析，拜登政府已展现出力求与北京加强沟通解决气球事件的姿态，因此蔡斯此次访台的时间点相信是气球事件前就已安排。

骆明辉强调，蔡斯访台肯定不利于目前的中美紧张局势，对中美双方都是个头痛的问题。若北京把蔡斯访台视为刻意的挑衅，官方面对国内舆论很难不展现强硬姿态，将让中美关系越来越难正常化。

台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛也认为，蔡斯访台的时间点不是针对气球事件，较可能是事前安排；但美国不推迟蔡斯的访问，也是表明一种姿态，显示美国不会因为寻求缓解和中国的关系，而在台湾问题上退缩。

去年8月，时任美国众议院议长佩洛西的访台行程令中美关系陷入低谷。

王智盛认为，蔡斯层级相对较低，加上此次访台行程低调，北京料不会大动作回应，相信不会对中美关系的缓和带来太大的影响。