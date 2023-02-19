批击落气球行为“匪夷所思” 王毅促美拿出诚意为两国关系止损

慕尼黑安全会议

随着欧洲要求中国在俄乌问题上向俄罗斯施压的呼声持续高涨，王毅也强调中国反对武力攻击核电站和和平的核设施，以及反对任何国家在任何情况下使用生化武器。

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在慕尼黑安全会议活动上批评美国用导弹打下气球的行为“匪夷所思、近乎歇斯底里、是百分之百滥用武力”。他敦促美国拿出诚意，改正错误，正视并解决这一事件给中美关系带来的损害。

随着欧洲要求中国在俄乌问题上向俄罗斯施压的呼声持续高涨，王毅也强调中国反对武力攻击核电站和和平的核设施，以及反对任何国家在任何情况下使用生化武器。

王毅星期六（2月18日）在慕尼黑安全会议中国专场活动上回应有关中美关系的提问时，称美国悍然出动先进的战机，用导弹打下一个气球，这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的滥用武力，明显违反了国际惯例，尤其是违反了芝加哥公约和国际民航条约的基本精神，中国“当然不能接受”。

这是王毅两天内，第二次对气球事件作出强硬表态，他星期五（2月17日）与巴基斯坦外长比拉瓦尔举行会谈时，也就气球事件批评美国“近乎歇斯底里”。

王毅星期六称：“我们这个地球的上空飘荡了很多的气球，各国的都有，难道美国都要把它打下来吗？美国这种做法不是证明美国是强大的，而恰恰是相反。”

他敦促美国不要再出于国内政治的需要，在对外交往中再做“这种荒唐的事情”。中国也要求美方拿出诚意，改正错误，正视并解决这一事件给中美关系所带来的损害。

有消息称，同样出席慕尼黑安全会议的美国国务卿布林肯有可能就气球事件与王毅会面；美国新闻网站Politico星期五（2月17日）报道，中美双方仍在就会谈进行最后一刻的磋商。针对有关中美高层会否在慕尼黑安全会议场边举行会谈的提问，王毅未正面回应。

台湾大学政治学系主任张登及接受《联合早报》访问时分析，王毅的表态显示中美高层并未完全排除见面的可能性，正是因为双方还在做最后的商谈，所以中国必须把姿态和立场摆清楚；以免万一对话谈判破局，中国被视为先做出让步的一方。

王毅：中国坚定站在和平一边

在俄乌战争一周年脚步逼近之际，中国对俄乌问题的表态也引发外界关注。王毅强调，中国将坚定地站在和平的一边，站在对话的一边。

中国去年底以来力图改善中欧关系，但中国在俄乌战争爆发后坚守不谴责俄罗斯的立场，引起欧洲国家的警惕。

王毅说：“大家可以在这个场合上继续大声疾呼，继续重申我们的立场，这都没有问题。但同时我建议我们大家要开始冷静的思考，特别是欧洲的朋友们。”

他强调，形势越困难，越不能放弃争取和平的努力，越要探索政治解决的途径。

王毅说，中国将发布一份关于政治解决乌克兰问题的文件，阐明中国在俄乌问题上的立场。文件将重申核战争打不得，也打不赢，要坚决制止核战争的发生。

王毅呼吁各国共同反对武力攻击核电站和和平的核设施，防止发生核扩散的灾难，并且共同反对任何国家在任何情况下使用生化武器。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼职高级研究员多西（James Dorsey）指出，中国对俄乌战争的立场未出现明显调整，但对反对核武立场的强调值得关注；这显然是在对俄罗斯喊话。多西不排除这是中国尝试与欧洲改善关系的一种方式，但这体现出中国切实地对俄乌战争的升级感到担忧。