被爆11年前接受酒店业者性招待 台行政院发言人卷性丑闻获准请辞

台湾在野的民众党立委陈琬惠指控行政院发言人陈宗彦在担任台南市新闻处长时，涉嫌多次接受酒店业者性招待。她也公布业者与陈宗彦的通讯内容。

台湾行政院发言人陈宗彦星期五（2月17日）被爆出11年前接受酒店业者性招待的丑闻。陈宗彦出面说明两分半钟，强调这是人格毁灭且未经查证之事，但数小时后请辞获准，上任仅18天，成为行政院任期最短的发言人。

行政院长陈建仁星期六说，陈宗彦因为个人事件请辞，他已经批准辞呈；至于11年前的案件，他将尊重司法处理。

陈宗彦是副总统兼民进党主席赖清德的嫡系人马。赖清德对此回应说，虽然陈宗彦在过去不同的工作岗位上都有不错的表现，但面对这件事情，“诚实就是最好的上策，他必须要勇敢面对”。

评论多认为剑指赖清德 党内总统初选派系开打

此间评论多认为，此事剑指赖清德，党内总统初选的派系斗争已然开打。

在野的民众党立委陈琬惠星期五召开“温暖的坚韧内阁，淫乱的酒店内阁”记者会，指控陈宗彦在担任台南市新闻处长时，涉嫌多次接受酒店业者性招待。她也公布业者与陈宗彦的通讯内容，包括业者请他协助变更商业登记等，他回以“已在处理”。

陈琬惠还出示2014年台南地检署内部签呈，指当时检察官希望调查“被告连恒、王孝玮疑涉行贿现任台南市政府民政局长陈宗彦”，过后却不了了之，要求陈建仁彻查、赖清德说明。

陈建仁星期五首次赴立法院进行施政报告和总质询，陈琬惠原本计划当场质询上述内容，但因最大在野党国民党杯葛议事，陈建仁无法顺利上台报告，陈琬惠遂另外举行记者会。

网媒“菱传媒”也拿到陈宗彦接受性招待的资料，在报道中提及台南地检署2011年接获民众检举，指警员疑似收贿、接受性招待，包庇色情业者，检方监听酒店实际负责人连恒和王孝玮等人，意外监听到陈宗彦跟酒店业者的对话。

法务部随后指示高等检察署了解原委。高检署星期六说明调查结果，初步认定南检侦办程序无违失，且无积极事证认定陈宗彦涉贪污罪；媒体报道未查明贪渎等，另行分他字案调查。

陈宗彦是赖清德的爱将，陈琬惠和菱传媒不约而同取得并公布陈宗彦11年前的丑闻，尤其台南地检署内部签呈只有被告和检调单位方能取得，陈宗彦早在2018年已升任内政部政务次长，相关资料却留至此时才出手，此间的政治评论多认定提供资料者的真正打击目标是赖清德。

赖清德接掌党主席以来，积极整顿学术伦理和黑金改革等被诟病的问题，造成该党去年底“九合一”地方选举失败破口的新竹市前市长林智坚已公开为论文抄袭致歉。民进党中执会也通过“排黑条款”，总统蔡英文倚重的中常委黄承国有黑道前科，虽保住本届中常委资格，但未来不能再参选党职。

赖清德的改革作为有利改善民进党的形象，但党内其他派系的利益难免受到影响，且总统初选即将在3月中展开。赖清德在台南市长任内曾发生炉渣案，与他关系良好的台南市议长邱莉莉也涉及贿选被停权三年，如今陈宗彦被揭发涉嫌召妓和为酒店业者关说的往事，被解读为其他派系的反扑。