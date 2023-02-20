气球风波后中美外交高层首次接触 王毅布林肯慕尼黑见面互不妥协

中美外交高层星期六（2月18日）进行气球事件后的首次面对面接触。中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，与美国国务卿布林肯当天在慕尼黑安全会议活动场外见面，要求美国正视滥用武力给中美关系造成的损害；布林肯则称中国高空侦察气球进入美国领空不负责任，绝不能再发生。

中国外交部星期天在官网发布简短声明，指王毅是应美国请求，同布林肯进行非正式接触。王毅表明中国在气球事件上的严正立场，要求美国改弦更张，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。

美军2月4日在南卡罗来纳州岸外击落中国的疑似间谍气球，引发中美关系再度紧张。王毅在与布林肯接触前，已连日强硬表态，批评美国用导弹打下气球的行为“匪夷所思、近乎歇斯底里、是百分之百滥用武力”。

美国国务院文告则指出，布林肯与王毅会面时，直接谈到中国高空侦察气球进入美国领空，是对美国主权和在国际法上不可接受的侵犯行为，强调这种不负责任的行为绝不能再发生。

布林肯在美国全国广播公司（NBC）于星期天播出的节目中透露，王毅并未对气球飞入美国领空道歉。

中国外交部同日再以发言人名义介绍中美接触情况，指王毅警告，如果美国执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中国必将奉陪到底，一切后果将由美国承担。

学者：中美不希望事件升级 气球风波料将落幕

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时研判，中国以非正式接触定义王毅与布林肯的会面，是有意借此更多“强调气球风波还没有过去”。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚受访时也认为：“这表明目前气氛还不是特别缓和，所以中方并不愿意把它上升到正式会谈这样一个级别。”

陈刚解读，中美双方会后声明释放重要信号，即两国在气球事件上都无妥协的意愿，并维持争锋相对的态势。但他指出，由于中国目前未强烈要求美国归还气球碎片，相信事件很快就会落幕。

尽管王毅与布林肯在气球事件上继续各执一词，但陈刚和朱锋都评估，中美最高级别外交官员最后选择见面，表明双方不希望事件继续危害中美关系稳定。

朱锋认为，应尽快结束气球风波给中美关系带来的政治困扰及情绪对立，“相信是这次会面发出的非常明确声音”。他预期，气球事件可能将要翻篇，布林肯也可能在3月中国全国“两会”召开后访华。

另一方面，布林肯与王毅也谈到俄乌战争，他警告中国如果向俄罗斯提供物质支持，或协助规避系统性制裁，将有严重的影响和后果。王毅则强调，中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，中国从不接受美国对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压。

布林肯在NBC节目中表示，美国非常担心中国正考虑向俄国提供包括武器的“致命支持”。

陈刚分析，俄乌战争目前已进入关键阶段，战场上并出现一些决战的迹象。布林肯的最新警告，是希望北京不要在关键时刻给予莫斯科大规模物质支持，对扭转战局产生重要影响。

（记者是《联合早报》重庆特派员）