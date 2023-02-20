王毅：中欧应筹办领导人会议

（北京综合讯）中美两国因气球问题僵持不下，中国正努力拉拢欧洲。中国级别最高的外交官王毅星期六表示，中国和欧盟应该准备举行一次领导人会议。

据中国外交部网站星期天（2月19日）消息，目前在德国出席慕尼黑安全会议的中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，星期六（18日）与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面时强调，中欧是伙伴不是对手，双方的共识远大于分歧。

王毅还说，中欧经贸关系的本质是优势互补、互利共赢，双方应保持开放合作，拒绝脱钩断链，共同维护全球产供链稳定。他说：“双方可积极筹备新一次中欧领导人会晤，充分用好各领域高层对话机制，推动双方交流尽快恢复至疫前水平。”

促荷兰坚持独立自主 排除干扰维护合作势头

据彭博社报道，随着中美关系因气球风波变得更紧张，中国拉拢欧洲国家的努力也变得更迫切。王毅在慕尼黑会议场边也会见荷兰副首相兼外交部长胡克斯特拉，强调开放务实是中荷关系的重要内涵。

美国上个月与荷兰和日本达成限制对中国出口先进芯片制造机器的协议之后，中国一直试图游说其他国家，与他们加强技术合作。

王毅告诉胡克斯特拉，中方希望荷兰坚持独立自主原则和开放合作传统，排除干扰，维护中荷合作健康发展势头，确保全球产供链稳定、促进世界经济复苏发挥积极作用。他还不点名批评一些国家大搞单边主义、保护主义，热衷脱钩断链。中方愿同欧方加强交流、实现共同发展，推进互利合作，深化互信。

王毅在会议场边也与英国外长克莱弗利会面。他说，中英没有地缘冲突，两国经济互补强，合作潜力大。他还说，双方应当排除各种干扰，坚持正确方向，推动两国关系实现健康发展。