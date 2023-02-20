马云现身墨尔本会澳洲友人

（上海综合讯）中国媒体报道，阿里巴巴创办人马云最近现身澳大利亚，与40多年前在中国相遇的澳洲友人一家合照。

第一财经星期天（2月19日）凌晨报道，有网民近日在澳洲墨尔本的酒店见到马云，当时他穿着布鞋，正在玩手机、喝可乐。随后，网上流传马云和澳洲友人一家的合照。

报道引述消息人士，确认了马云在澳洲的消息，但未透露他的行程。

年少结识澳洲家庭成笔友 旅澳彻底改变对世界看法

据报道，与马云合照的这一家人，是43年前与他在杭州西湖边合照的澳洲人莫利一家。

1980年还只是中学生的马云，在西湖边找外籍人士练习英语，偶然认识了来自澳洲的莫利和他的家人。自此，马云和莫利一家成为笔友，经常通信。

莫利1985年邀请马云前往澳洲旅行。马云曾回忆说，这趟旅行彻底改变了自己对世界的看法。

马云2020年10月公开批评中国监管机构，导致蚂蚁集团上市计划搁浅后，就鲜少出现在大众眼前，行踪也成外界关注焦点。

英国媒体去年11月报道，马云已在日本东京市中心居住近半年，并定期前往美国和以色列。今年1月初，有泰国媒体报道马云现身曼谷观看泰拳赛。随后在1月底，再有香港媒体报道，马云在香港与泰国首富正大集团董事长谢国民，以及谢国民的三子、正大行政总裁谢镕仁会面。

谢国民与北京关系匪浅，邓小平、江泽民、胡锦涛及习近平等多名中国最高领导人都曾亲自接见过谢国民。