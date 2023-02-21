民调：国民党政党好感度急速降温 落后民进党8.3个百分点

台湾最新民调显示，国民党从“九合一”地方选举大胜后，政党好感度急速降温，从领先民进党5.2个百分点的高峰，到如今落后民进党8.3个百分点，来回跌了近14个百分点。

在各种三角战的总统候选人组合中，民进党主席赖清德都领先，只在两强对决中落后国民党的新北市长侯友宜。受访评论员指出，民进党正从选战挫败中回神，陷入互斗的国民党如何促成“非绿大团结”是最大挑战。

网络媒体《美丽岛电子报》星期一（2月20日）公布2月民调，值得关注的是，去年11月26日“九合一”地方选举大胜的国民党，政党好感度从选后12月的39.7％高峰直坠到31.3%，民进党则从34.5％上扬至39.6％。国民党两个月内从领先到落后，一来一往跌了13.5%。

台湾将在2024年1月中举行总统与立委选举，离现在不到11个月。蓝绿两大党预料在3月4日南投县立委补选后，先进行全台立委候选人提名，总统候选人预料在5月至7月之间出炉。

国民党总统候选人混沌不明 党中央未决定提名游戏规则

第三大党民众党主席柯文哲已表明参选决心，执政的民进党则在前行政院长苏贞昌星期天表态力挺党主席赖清德后，已明显定于一尊。

不过，形势原本大好的国民党则混沌不明，党中央也未决定提名游戏规则。鸿海创办人郭台铭上周二（2月14日）表态希望代表国民党参选，党内声望最高的侯友宜则坚持不表态。挺侯派和挺郭派都已失去耐心，互批互斗影响社会观感。

郭台铭四年前退出国民党，按照党规就算回党也无法符合参选资格；国民党未回应是否为他量身修改党规，或另提解套方案。侯友宜刚连任市长，为了减轻落跑骂名，很可能在6月市议会休会后才表态。

针对“希望谁担任下一届总统？”的提问，民调显示赖清德在所有三角战组合都保持领先，包括面对柯文哲，以及可能代表国民党的侯友宜、朱立伦或郭台铭。其中郭台铭在三角战中的支持度，已从12月份未表态时的33.4%，掉到如今的20.4%。

中央通讯社前董事长陈国祥接受《联合早报》采访时指出，郭台铭表态后侯友宜仍不表态，已造成蓝营支持者分化。对国民党而言，郭台铭若被破例提名可能造成党内分裂；而侯友宜迟迟不表态也让人感觉缺乏气魄，民调能否长期坚挺还大有疑问。

他说，扮演裁判角色的国民党中央至今拖而不决，会让支持者认为领导无能；反观民进党已形成“只有支持赖清德才有前途”的共识，赖在果断处理黑金和论文抄袭的学术伦理问题后，支持度已稳健上扬。

陈国祥认为，若郭台铭参与国民党初选，未必能打败侯友宜，若退而找柯文哲搭档，民进党肯定坐收渔利。如何结合郭侯柯三方力量是国民党最大挑战。

《美丽岛电子报》董事长吴子嘉接受《联合早报》采访时说，国民党须拉拢郭台铭和柯文哲形成“非绿大团结”，不能坐视在野党分裂。他指郭台铭正被蓝营和蓝媒骂得不像话，国民党须确认他是资产还是负债，若是资产就迎回家，一起赢回政权。

吴子嘉也认为，就算蓝绿都定于一尊也各有罩门，包括过半民众认为赖清德倾向台独，若无法调整将面对战争与和平的选择，容易吓跑关键的中间选民。国民党除了喊下架民进党，对国政大方向缺乏明确路线和具体政纲，只有口号没方法，也难以打动中间选民。