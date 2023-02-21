王毅林芳正同意 明天在东京举行中日安全对话

（慕尼黑综合讯）中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与日本外长林芳正上周六（2月18日）在慕尼黑会面，双方同意于星期三（2月22日）在东京举行暌违三年的两国安全对话。

据日本共同社报道，林芳正与王毅进行了约50分钟会谈。双方确认将为构筑建设性且稳定的日中关系展开合作，并同意于星期三在东京举行外交和防务部门高官出席的安全对话。两国最近一次是于2019年2月在北京举行安全对话。

中国外交部发言人汪文斌星期一（20日）在例行记者会上证实这个消息，并称经中日双方商定，中国副外长孙卫东将在星期二出访日本，与日本外务省外务审议官山田重夫举行中日安全对话和外交定期磋商。

另据中国外交部官网发布的消息，王毅在与林芳正会面时形容，中日是一衣带水的近邻，以史为鉴、开辟未来是两国的正确相处之道。王毅说，日本表示两国是伙伴，互不构成威胁，致力于发展建设性的中日关系，希望日本将这些表态落到实处。

王毅对林芳正说：“单边主义、脱钩断链不符合任何一方利益，日方应认清形势，做出独立自主的选择。”

拜登政府2022年10月宣布采取出口管制措施，严格限制美国制造商向中国客户供应最先进的芯片制造设备。日本和荷兰也在今年2月加入这个行动。