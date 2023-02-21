夏立言：大陆行有助强化交流对话 维系两岸和平稳定发展

台湾在野的国民党副主席夏立言星期一（2月20日）指出，2月初中国大陆之行有助强化海峡两岸交流对话沟通，维系两岸的和平稳定发展繁荣。他强调，国民党的党纲党章就是坚持“九二共识”、一中各表、反对台独，反驳民进党主席赖清德称“九二共识”没有“中华民国”生存空间之说完全不是事实。

随同夏立言访问大陆的国民党智库资深顾问赵春山表示，自己在两岸行走30多年，首次见到大陆对国民党副主席如此高规格接待。除中共中央政治局常委王沪宁和国台办主任宋涛接见外，走访各地都是“一把手”接待，此行最深的印象就是“国共（两党）都不希望打仗，国共都希望和平”。

台湾政府的大陆委员会随后发表声明，重申两岸交流互动应秉持对等尊严、真正促进相互理解，不应片面设置任何政治前提，特别是中共当局定义“一中原则、谋求统一、接受一国两制”的“九二共识”。在野政党不应对此政治立场予以呼应，台湾人民也不会接受。

去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台造成解放军围岛军演，夏立言顶着党内外庞大压力访问大陆；今年2月8日又在美中气球事件争议时登陆访问，大陆方面多次对他表达钦佩。

赵春山向《联合早报》指出，大陆会有如此高规格的接待方式，主要是希望国民党能持续进行两岸高层交流，因为“九二共识”、反台独是国共两党互信的基础，希望国民党能在岛内发挥维持两岸和平的作用。

他说，因台湾执政的民进党与大陆无沟通管道，大陆方面不希望两岸因成见或西方扭曲的信息使敌意螺旋上升，导致两岸关系紧张甚至擦枪走火发生战争。

对于陆委会的声明，赵春山认为，“九二共识”是国民党执政时提出来，大陆接受的，且《中华民国宪法》也是反对台独，怎么会是国民党附和大陆？

他说，“九二共识”是两岸对话和互信的基础，“一国两制”是对统一后的安排，但台湾人民不接受。民进党政府从2019年扭曲“九二共识”就是“一国两制”，又从香港反修例“捡到枪”，到现在还想玩旧把戏。

上海市台办副主任访台 统派欢迎独派叫嚣

另外，上海市台办副主任李骁东等一行六人2月18日访问台湾三天，当天台北松山机场有统派团体去欢迎，也有独派团体到场叫嚣。

台北市政府后来对李骁东等人的行程高度保密，甚至更改赏花灯行程，媒体也扑空，引发民进党台北市议员强烈质疑。

台北市长蒋万安对此回应称，市政府与陆委会都有共识，相关行程安排主要依照“低调、单纯、安全”的原则进行。

李骁东星期一上午9时30分赴台北市政府会见蒋万安，蒋在10时先行离去，由副市长林弈华继续主持会议。李骁东离去前被媒体询及对蒋万安的印象，简短回答：“非常好！”

台北市政府副秘书长王秋冬会后解释，蒋万安要主持原住民运动会议故先行离去。有关台北和上海的双城论坛，双方在会中进行经验分享，蒋万安特别指示由林弈华负责后续联系沟通。

李骁东等人已在星期一（2月20日）傍晚18时20分，乘中国南方航空班机从桃园机场返上海。