因“基因编辑婴儿”被判刑 曾坐牢大陆科学家申请港高才通获批惹议

参与统筹“高才通”计划的港府劳工及福利局局长孙玉菡，周二上午回应这起事件时说，不评论个案，但承认目前“高才通”申请人无须填写刑事犯罪记录，当局会不时调整及检视计划的申请流程，包括申请者填写的个人资料。

曾经因为“基因编辑婴儿”引起争议、因为非法行医罪被判入狱三年的中国大陆科学家贺建奎，近日申请“高端人才通行证”获香港政府批准，可到香港发展，在香港社会引起极大争议。

香港入境处周二（2月21日）晚上宣布调整“高端人才通行证”（高才通）计划申请流程，申请人由周三起须申报是否有刑事定罪记录，入境处也会要求未获批的申请人补交相关资料。

参与统筹“高才通”计划的港府劳工及福利局局长孙玉菡，周二上午回应这起事件时说，不评论个案，但承认目前“高才通”申请人无须填写刑事犯罪记录，当局会不时调整及检视计划的申请流程，包括申请者填写的个人资料。

孙玉菡强调，“高才通”计划由入境处处长最后把关，如果有任何申请涉及不实陈述，或与事实不符，有关申请将视作无效，已发出的签注可被注销。即使获批签注人士成功到港，两年后续证时，入境处也会再检视个案。

贺建奎周二接受香港多家媒体采访时，确认自己申请“高才通”已经获批，下个月应该可以赴港。他正联系香港的大学和公司合作，计划从事罕见遗传病基因治疗的科学研究。

香港网民质疑为何有案底还可申请人才计划

贺建奎原本在深圳南方科技大学担任副教授，2018年公布利用基因编辑，培育出一对爱滋病免疫婴儿，引发巨大伦理争议。深圳法院在2019年底以“非法行医”等罪将他判监三年及罚款300万元（人民币，约60万新元）。贺建奎去年4月刑满获得释放。

在“连登”等香港多个热门网络讨论区，不少网民质疑为何有案底者可以申请香港输入人才计划。

有网民慨叹，连坐过牢的人也可以成为输入人才，很难想象两年后香港会变成什么样子。也有网民质疑，香港犯法（注：参加反修例运动）就被没收回乡证回不了大陆，为何在大陆犯法可以当人才来港工作。

身兼资深大律师的香港行政会议成员汤家骅表示，曾有刑事记录的人如果申请移民来港，一般都不会获批，但“高才通”并非移民计划。据他了解，刑事记录不是该计划重要的考虑因素。

不过，民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时说，香港机构一般都会要求员工申报有无犯罪记录，有些罪行如恋童癖或强奸犯，要重返教育岗位有一定困难。“高才通”计划无须申报案底，反映申请程序有漏洞。他建议当局亡羊补牢，日后应要求申报刑事定罪记录。

周伯展也强调，社会应给予更生人士机会，未必有案底的人都要被“高才通”计划拒于门外。从贺建奎的履历来看，他是一名能力很强的科学家，只是之前走错路。“目前香港需要像他这样的人才，若他改过自新，应给予机会，但要有机制监督。”

港府为了抢人才，早前推出“高才通”计划，至今已批出约7700宗。据计划要求，三类合资格人才包括过去年薪达250万港元或以上的人士；毕业于全球百强大学并在过去五年累积三年工作经验，不设限额；以及过去五年毕业于全球百强大学，但未有三年以上工作经验的人士，设1万人限额。