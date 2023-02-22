港媒：美国问题专家袁鹏 改名袁亦鲲出任国安部副部长

（香港讯）香港《明报》星期二（2月21日）一篇文章指出，中国的美国问题专家、中国现代国际关系研究院（CICIR）院长袁鹏已出任国家安全部副部长，并改名袁亦鲲。

文章说，中共中央政法委员会2月16日召开年度例行“全国市域社会治理现代化试点验收工作部署会议”，由身兼国安部部长的政法委秘书长陈一新主持，却因为与会的国安部副部长袁亦鲲引发关注。

中国国安部向来披着神秘面纱，是国务院26个组成部门中唯一没有公开官网的部门，领导层除部长外，副部长的任免从不公开。在网上查找袁亦鲲也是“查无此人”。

但会议新闻图片显示，相应的位子上坐着中国著名美国问题研究专家、CICIR院长袁鹏，意味着袁亦鲲就是袁鹏。

袁鹏化名袁亦鲲似乎也有典故。根据《庄子·逍遥游》，“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。”换言之，鹏，亦鲲。

CICIR是国安部下属智库，也是中国研究美国议题的重镇，国安部前部长耿惠昌、前副部长陆伟忠都曾任职于此。

据介绍，袁鹏是在东北师范大学历史系世界历史专业取得博士学位，曾先后在美国大西洋理事会、美国布鲁金斯研究所做过访问学者，历任CICIR美国研究所副所长、所长、副院长。

袁鹏还身兼中国国际关系学会副会长、中华美国学会副会长、外交部政策咨询委员等职；他近年的研究范畴已从美国政治转向国家安全。2020年12月，中共政治局的第26次集体学习主题是国安问题，主讲者正是袁鹏。文章认为，当此中美关系多事之秋，他升任国安部副部长，颇耐人寻味。