王毅与普京会面强调：第三方压力不影响中俄关系

中共中央外事办公室主任王毅星期三（2月22日）向俄罗斯总统普京强调，中俄关系稳如泰山，不会受到第三方压力的影响。普京则说，中俄合作对稳定国际局势非常重要，他也期待中国国家主席习近平的访问。俄国外交部随后证实，习近平将于春季到访莫斯科。

俄乌战争将在星期五满一周年，中国近期频繁受到欧美指控它对俄罗斯提供军事援助。在此背景下，王毅于莫斯科时间22日下午，前往克林姆林宫会见普京。

综合塔斯社视频直播与路透社报道，普京会谈一开始，就请王毅向习近平转达祝福，他并以“我的朋友”称呼习近平。

他接着说，俄中关系正按照往年的计划向前发展，且正在达到新的里程碑。普京并强调，国际关系在世界两极体系崩溃后，变得更加尖锐，因此俄中在国际舞台上的合作，对于稳定国际局势非常重要。

普京也提到，两国原定在2024年达成2000亿美元（2675亿新元）贸易额的目标，可望提前实现。

王毅则说，当前国际情势确实严峻复杂，中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧，稳如泰山。他还说，中俄全面战略伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰、挑拨，更不会被第三方胁迫、施压所压倒。

王毅强调，中国愿意同俄国一道，保持战略定力、深化政治互信、加强战略协作、拓展全方位的务实合作，为维护两国正当权益，为促进世界和平发展事业发挥更大作用。

根据中国外交部文告，双方也就乌克兰问题深入交换意见。王毅表示，赞赏俄方重申愿通过对话谈判解决问题。中方将一如既往秉持客观公正立场，为政治解决危机发挥建设性作用。

俄罗斯：重视与北京战略“无限制”伙伴关系

克里姆林宫发言人佩斯科夫当天稍早宣布普京将会见王毅的消息时，特别提及莫斯科重视与北京的战略“无限制”（no limits）伙伴关系。

去年2月初普京访问北京与习近平会谈时，双方曾签署联合声明，表示“两国友好没有止境，合作没有禁区，加强战略协作不针对第三国，也不受第三国和国际形势变幻影响”。这在西方引发了顾虑。同年2月24日，普京下令俄军进攻乌克兰，俄乌战争正式爆发。

时隔近一年，王毅在2月14日启程访问法国、意大利、匈牙利，并应邀赴德国出席第59届慕尼黑安全会议。他随后于当地时间21日下午抵达莫斯科，首先会晤俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫；22日上午则与俄国外长拉夫罗夫举行会谈。

俄媒报道，王毅会见拉夫罗夫时提出，期待彼此能达成“新的协议”。不过，王毅并未说明相关协议内容。

普京：期待习近平访俄 将给中俄关系额外动力

另外，在王毅抵俄后，美国《华尔街日报》星期二引述知情人士说，习近平准备在数月内访问莫斯科。

根据俄罗斯卫星通讯社报道，普京星期三会见王毅时提出，他正期待着习近平的访问，双方也已就此达成一致意见。

普京说，他明白中国有国内政治议程，但相信随着相关议程的解决，双方将通过私人会晤的形式，达成习近平访俄的安排。普京也强调，这将为中俄关系发展提供额外的动力。