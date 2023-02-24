美众议院美中战略竞争特委会主席 加拉格尔秘密访台会见蔡英文

加拉格尔返美后接受《华邮》专访，提及访台期间会见蔡英文和赖清德、国防部长邱国正及情报首长等人。他说，低调访台是希望与台湾方面的会面更富有成效，尤其是看到去年8月时任众院议长佩洛西访台引发的风波。

美国众议院的美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher，台译盖拉格）上周末秘密访台四天，台湾总统蔡英文、副总统赖清德等人分别与其会面。

加拉格尔返美后接受《华盛顿邮报》专访透露访台之事。他并指出，众议院议长麦卡锡和民主党非裔领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）有可能于2024年初台湾总统大选后访台。

受访学者认为，加拉格尔原本称要来台开听证会，但此事涉及主权问题，麦考锡若于今年8月访台，离台湾2024年总统选举时间也太近，美国总统拜登刚表态全力挺乌克兰，应该不希望台海再生事端。

美国众议员卡纳（Ro Khanna）、冈萨雷斯（Tony Gonzales）、奥金克洛斯（Jake Auchincloss）、杰克逊（Jonathan Jackson）2月19日至23日访问台湾，台湾总统府公布蔡英文2月21日接见卡纳一行人的新闻，但同一个周末访台的加拉格尔行程则密而未宣。

加拉格尔返美后接受《华邮》专访，提及访台期间会见蔡英文和赖清德、国防部长邱国正及情报首长等人。他说，低调访台是希望与台湾方面的会面更富有成效，尤其是看到去年8月时任众院议长佩洛西访台引发的风波。

他表示，访台期间见到的每位台湾官员，都提到俄乌战争，称这场战争是对台湾的警钟，让台湾意识到储存先进武器的重要性，台湾官员也都表达对美国军售延误交货的隐忧，他呼吁美国应全力提供台湾武器避免战争。

台湾证实加拉格尔2月17日至20日到访

加拉格尔还说，他没听说麦卡锡有积极筹备访台的计划，若麦卡锡想访台，当然可以去，他计划今年夏天之前在台湾举行听证会，再回报麦卡锡，能为其访台计划提供更多资讯。

台湾总统府和外交部后来证实加拉格尔2月17日至20日访台。

政治大学国关中心研究员严震生向《联合早报》表示，美国议员来台举行座谈会没问题，但若是召开听证会，被叫去的人形同是美国公民，这意味“中华民国”的主权没有了，有干涉内政的问题，非同小可；麦卡锡正忙着处理美国债务上限等事，会拖到暑假，届时再访台，距离台湾2024年初总统选举时间又太接近，都不适合，“或许用这样的方式（秘密访问台湾）比较不会被攻击”。

对于美台国安高层星期二（2月21日）在美国在台协会（AIT）总部高调会面，严震生说，事实上AIT位于弗吉尼亚州的一座办公大楼里，既非政府机构，地理位置与华府有一河之隔，并非真正的华府，美国对中国大陆可以交代，同时让台湾“国安会”秘书长顾立雄和外交部长吴钊夑等人罕见地高调露面，也可让台湾的“疑美论”降温。

另据《华尔街日报》与路透社引述消息人士报道，美国国防部预计也将在未来数月对台增派协助训练台军的美军人数。路透社称增兵的确切人数尚不清楚，《华尔街日报》则说美国计划在台湾部署100至200名士兵，高于一年前的大约30名。