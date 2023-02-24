寒夜下直播 靠打赏讨生活

来自 / 联合早报

更新 /
更新 / 2023年2月24日 9:24 AM
发布 /
发布 / 2023年2月24日 5:00 AM
20多名主播2月20日深夜在广西桂林一座立交桥的人行道上做直播。因为天气寒冷，图中这名主播还带了炭炉取暖。（法新社）
20多名主播2月20日深夜在广西桂林一座立交桥的人行道上做直播。因为天气寒冷，图中这名主播还带了炭炉取暖。（法新社）

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（桂林法新电）中国部分网红将直播间从室内转移到深夜的户外，期望抢占这个时间段的流量赚取赏金。

据法新社星期四（2月23日）报道，广西桂林市一座立交桥上，每到深夜人静的时候，就会出现多名主播坐在人行道上开抖音做直播。

他们大多数是女性，打着圆形补光灯，对着手机或唱歌或说话，希望能吸引线上网民的注意，为他们打赏。

直播主：若欠姿色 室内直播难拼搏

一名27岁的直播主乔亚（人名译音）受访时说，她每晚9时至凌晨3时都在此直播，理由是做室内直播的人已经太多了，而且“要做室内直播，你必须长得漂亮，才能吸引观众，但我长得太普通了”。

在户外直播得承受寒冷的天气，法新社星期一（2月20日）到立交桥上采访时，气温接近零摄氏度，直播主都裹着厚厚的毯子，有的还带着炭炉。

匿名男子赏584元 高兴得提早收工

乔亚说，有的观众看到主播深夜独自在户外，很辛苦，“可能会对我们好一点”。有一天凌晨2时许，她获得一名匿名男子3000元（人民币，下同，584新元）的打赏，让她高兴得提早结束直播回家。

不过，户外直播主的收入一般上未必很可观。好的时候，乔亚一天可赚800元，但不好的时候可能只有10元，且被经纪公司和抖音抽成后，她实际上拿到的只有赏金的40％。

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