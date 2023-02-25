中国发布俄乌停战12建议 分析：避谈领土问题难落实和谈

在俄乌战争爆发一周年之际，中国外交部星期五（2月24日）发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，内容包括尊重各国主权和领土完整、停火止战、启动和谈、反对使用或威胁使用核武器等等。

分析人士指出，这份由12条建议组成的立场文件，核心仍然是劝和促谈，这也是中国对俄乌战争的一贯态度。但目前俄乌双方在领土主权等问题上的矛盾无法化解，还看不到俄乌战争有结束的迹象，劝和促谈也无从落实。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国国家安全顾问沙利文迅速批评中方的立场文件，称俄乌战争“明天就可结束，只要俄罗斯停止进攻乌克兰并撤走军队”。

另据路透社报道，北约秘书长斯托尔滕贝格周五回应中方立场文件时指出，中国作为冲突调停者没有多少信用，因为它没有谴责俄罗斯对乌克兰的非法入侵。

欧盟驻华代表团团长庹尧诲（Jorge Toledo）周五在北京对媒体说，中国发布的立场文件不是一项和平方案，但欧盟会研究这份文件。

“如果立场文件对乌克兰有正面意义，对欧盟也就有正面意义。”

乌克兰驻华临时代办莱斯琴斯卡（Zhanna Leshchynska）在同一个场合表示，中方的立场文件是一个“好迹象”，希望中国在支持乌克兰问题上表现得更加积极。

“我们希望他们（中方）也敦促俄罗斯停战并撤出军队。”

彭博社报道说，中国的12条建议很难得到基辅政权支持者的响应。中方建议避谈俄罗斯占领乌克兰东部领土的问题，但泽连斯基的基辅政权已表示将继续战斗，直至俄罗斯离开乌克兰边界，而莫斯科至今还没有停止进攻的迹象。

中方文件指出，公认的国际法，包括联合国宪章宗旨和原则应严格遵守，各国主权、独立和领土完整都应得到切实保障。国际法应当平等统一适用，不应采取双重标准。

文件建议各方保持理性和克制，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控，支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。

吁双方严守国际人道法

保护妇幼反对核武威逼

文件呼吁冲突当事方严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用设施，应保护妇女、儿童等冲突受害者，尊重战俘的基本权利；支持俄乌交换战俘。

文件还强调，反对武装攻击核电站等和平核设施；反对使用或威胁使用核武器；反对任何国家在任何情况下研发、使用生化武器。

北京有关学者分析，中方发布劝和促谈的立场文件，也是希望继续在俄乌之间维持平衡。中国一向强调自己不是俄乌冲突的当事方，希望双方罢战，同时又与俄罗斯保持全方位战略协作伙伴关系，以对冲美国压力。美国等西方国家近期警告，中国可能向俄罗斯提供军事援助，试图把中国推向欧洲国家的对立面，中国当然不愿看到这种局面出现，也不会在俄乌冲突中选边站。