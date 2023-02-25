傅莹：缺乏直接交流机会 欧洲人对中国误解加深

（北京讯）中国全国人大外事委员会副主任委员傅莹认为，过去两三年间中国与欧洲缺少直接交流机会，使欧洲人对中国的误解加深，社会上对华认知也更被偏见所影响。

曾担任过中国外交部副部长的傅莹在慕尼黑安全会议结束后为澎湃新闻撰文说，误解加深的主要原因是，当欧洲人因乌克兰问题陷入安全危机感时，对中国态度和政策缺乏了解。这篇文章在俄乌战争一周年前夕（2月23日）发表。

傅莹写道，不少欧洲人认为，现在中欧关系进入了更加困难、甚至“临界点”的阶段，出现问题时矛盾和分歧往往盖过合作。

傅莹指出，在对华政策上，欧洲受到美国对华战略竞争的影响比较大，但与美国焦虑中国的存在本身（who you are）不同，让欧洲焦虑的是中国在做什么（what you do）。她认为，欧洲对中国有不满和意见，但是关注的焦点在于如何解决这些具体问题，克服双方关系中的障碍。

她提到，德国的对华战略中提出把中国定义成“制度性竞争对手”（systemic rivalry），所用的“rivalry”一词，含义比美国使用的“competition”（竞争）一词还要重，有“非此即彼的零和含义”。她透露，中国代表团在与德国官方智库人士的讨论中，对德国要进行“制度性竞争”的意图提出了质疑。

傅莹写道，虽然欧洲人在意识形态等方面很难认同中国，但对沟通不抵触，会提出问题希望中国解释。她认为，中欧关系中有些矛盾看似死结，但解开的关键在于能否诚恳相待、坦诚沟通，并付诸行动。