疑财务纠纷引杀机 港名媛遭碎尸 前夫一家涉案被捕

死者是谭仔米线饮食集团创办人媳妇蔡天凤。据悉，蔡天凤星期二（2月21日）与好友、郭富城太太方媛聚餐后回家，之后准备到新界大埔接与前夫所生的女儿，跟着就下落不明。

（香港综合讯）香港时装界名媛蔡天凤疑与前夫一家卷入财务纠纷被杀害碎尸，其前夫邝港智星期六（2月25日）在码头欲潜逃时被捕，和三名家人均以涉嫌谋杀被扣查；港警同日到将军澳一处坟场搜索死者部分残肢，但暂无所获。

综合香港01和星岛网等报道，香港警方星期五（2月24日）揭发上述杀人碎尸案，星期六凌晨交代案情时，确认死者是谭仔米线饮食集团创办人媳妇蔡天凤（Abby Choi）。据悉，蔡天凤星期二（2月21日）与好友、郭富城太太方媛聚餐后回家，之后准备到新界大埔接与前夫所生的女儿，跟着就下落不明。

警方在星期三（2月22日）凌晨接获报案，指28岁的蔡天凤在星期二下午失联。警方调查后发现案件可疑，星期四（2月23日）起交由西九龙总区重案组接手调查。警方调查后发现，死者与前夫邝港智的家人有以千万港元计的财务纠纷，有人疑不满她处理财产的方式而动了杀机。警方称，死者前夫一家多次提供错误信息，意图混淆调查方向，但警方分析情报后锁定大埔龙尾村一个村屋单位为凶案现场。死者前夫父亲本月才租下该单位，相信是早有预谋。

村屋内发现碎肉机 两煲疑混有人体组织汤料

警方星期五（2月24日）凌晨在九龙城区逮捕死者前夫的父母和兄长三人，下午持搜查令破门进入上述涉事村屋，在冰箱里发现人体残肢（两只脚），但部分残肢包括头部仍下落不明。屋内发现包括碎肉机、雨衣、面罩等肢解尸体用具，以及两煲相信混有人体组织的汤。屋内也发现部分死者财物、身份证和信用卡。涉案村屋十分简陋，墙身和窗口都挂上帆布等。

前夫欲乘船逃离时落网

案发后一度潜逃的邝港智洋名Alex，星期六下午在东涌码头准备乘坐快艇逃离时被捕。他当时带着50万港元（8万6020新元）现金和数只总值400万港元的名表。他被捕后报称身体不适送院治疗。

警方跟进调查发现，被捕者在死者失踪第二天到过将军澳华人永远坟场，相信有人将部分死者残骸弃置坟场内，星期六派出约百人包括警犬到场展开地毯式搜索。“水鬼队”人员还潜入坟场内的储水池搜索剩余遗体。

香港警方2月25日下午在将军澳华人永远坟场进行搜证，飞虎队的“水鬼队”（即水上攻击队）据报于坟场内的储水池搜索死者头颅、手部等肢体。（中新社）

蔡天凤是土生土长的香港人，父母在大陆经商，相信家产以亿元计。她生前任职模特儿，活跃于社交网站，最近还登上法国巴黎时装公报（L'Officiel）数位版的封面，被称是香港时尚指标。她约10年前与邝姓前夫结婚，生下一对儿女后离婚，并在2016年12月与谭仔米线创办人的儿子结婚，两人也育有两名子女。

蔡天凤离异后仍照顾前夫一家，早年购入何文田加多利山一处豪宅给前夫一家居住，但据称为了避缴巨额印花税，物业归前夫父亲名下。有消息称，蔡天凤近期要卖掉豪宅令邝父不满，蔡天凤则不满邝父食言，忘记当年承诺卖楼时归还物业供款。

前夫疑为通缉犯 前家翁曾任警长疑涉强奸离职

（香港讯）随着香港名媛碎尸案死者蔡天凤的前夫星期六（2月25日）落网，该案四名疑凶的复杂背景也遭媒体曝光：蔡天凤前夫疑为通缉犯，前家翁曾任警长但疑涉强奸案而辞职，前大伯及前家婆则疑因欠债被法庭颁令破产。

据香港01报道，蔡天凤前夫邝港智（28岁），他于2014年至2015年间声称从事黄金投资生意，曾游说多名受害人借钱买卖黄金，讹称可高价转售图利，最终骗取约500万港元（86万新元），后被警方拘捕，并曾在法院提堂。

他也曾于2015、2016年分别被银行与债权人入禀法院追讨总共逾167万港元欠债。但死者好友指邝港智其后潜逃，成为通缉犯。

报道说，蔡天凤的65岁前家翁曾获颁香港警察长期服务奖章，并于2001年以警长身份获加叙第一勋扣，即服务满25年。他于2005年驻守旺角警署，任职侦缉警长，当年调查一宗刑事案件时认识一名女子，事后多次联络该女子，更涉嫌强奸她，女子报警求助，他被拘查后自行辞职。

资料显示，据称由蔡天凤出资购买的涉事何文田加多利山物业，注册业主正是前家翁，于2019年7月以7280万港元购入，并于同年10月付清金额，并无按揭纪录。物业买卖合约由前家翁签署，并由律师作见证，交易文件未见蔡天凤的签名及纪录。而前家翁于2020年再以约218万港元，向房屋署购入一个居屋单位，并向汇丰银行申请约207万港元按揭。

蔡天凤的私人司机、即前大伯Anthony（31岁）未卷入任何刑事案件，但2019年因欠债近24万港元，被花旗银行入禀追讨。他与蔡天凤一同出任董事的两家公司去年5月也曾因合约问题被人入禀追讨约13万港元。

蔡天凤前家婆（63岁）姓李，曾于2016年向高等法院申请破产，并于2017年获颁令破产。