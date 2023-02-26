今天起召开为期三天 二中全会将敲定领导层审议改革方案

这是继五年前的大幅度改革后，中国再次展开“党政一体化”的机构改革。受访学者预计，此次机构改革将进一步突出中共领导，削弱政府的权力。

中共从星期天（2月26日）起召开为期三天的二十届二中全会，为即将召开的换届两会（全国人大、全国政协年会）做最后的组织准备，会议将敲定新一届国家机构、全国人大和全国政协的领导人选名单，并审议《党和国家机构改革方案》。

这是继五年前的大幅度改革后，中国再次展开“党政一体化”的机构改革。受访学者预计，此次机构改革将进一步突出中共领导，削弱政府的权力。

全国政协和全国人大会议将分别在3月4日和3月5日开幕，本次两会将产生新的国家机构、人大、政协领导层。按照中国的党政体制，中共中央是实际上的最高决策机构，重要人事任免和国家大政方针都由中央全会通过。

中共政治局本月21日的会议决定，从星期天至下星期二在北京召开二十届二中全会。二中全会的一项议题是，讨论向全国人大会议推荐的国家机构领导人员建议人选，以及向全国政协会议推荐的全国政协领导人员建议人选。

去年10月召开的中共二十届一中全会，已定下新一届政治局七名常委。习近平预计将连任国家主席，李强将接替李克强出任国务院总理，赵乐际将接替栗战书出任全国人大委员长，王沪宁将接替汪洋出任全国政协主席，丁薛祥将接替韩正出任常务副总理。外界普遍认为，已退出中央委员会的韩正，将接替王岐山成为下一任国家副主席。

上述任命，以及国务院、人大、政协三大班子的副职和一些重要部委的首长任命，都将在二中全会敲定，之后在两会履行讨论通过的程序。

二中全会的另一项议题是审议《党和国家机构改革方案》文件稿。1988年以来，每五年一次的换届两会，都会进行不同程度的国务院机构改革，但2018年以后，机构改革不再限于国务院。

2017年中共十九大通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》后，中国在2018年3月首次展开中共和国家机构一体化改革，全面加强中共对重大事务的集中统一领导。党、政、人大、政协、行政执法体制、国防和军队、群团组织等，当时都进行了大规模调整。

本月21日召开的政治局会议提出，这次党和国家机构改革要“以加强党中央集中统一领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向”，“统筹党中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央和地方”，推动中共的领导“在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效”。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍受访时说：“这次改革可能会在上一次机构改革基础上，特别是在党政这一块，进一步突出和加强党的领导。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》采访时研判，这次机构改革预计将继续切割国务院权力，将其并入党务系统。

他说，这会进一步模糊党务机关和政务机关的区分，“是向党政分开的反方向进行改革”，“国务院的地位，以及总理在国家运行和决策过程中的重要性会被进一步削弱”。

唐任伍预计，一些职能上有重叠的部门也可能在这次改革中合并，如科技部和教育部。

香港《明报》称，此次改革的力度也很大，有些内容的“劲爆”程度与五年前相比有过之而无不及。有传言指，金融系统、政法系统都可能有相关改革；此外，人力资源部和社会保障部也可能与民政部进行整合。