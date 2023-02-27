港警钢锅内寻获遭碎尸名媛蔡天凤头颅

（香港综合讯）震惊香港社会的名媛蔡天凤碎尸案有新进展，警方在早前寻获的大汤煲中找到了她的头颅，而且汤煲内据报混有青红萝卜。

综合“香港01”和《明报》等港媒即时消息，蔡天凤上星期惨遭杀害碎尸后，头颅、躯干、双手下落不明。不过警方深入调查后，于早前在案发地发现的大汤煲中，找到了她的头颅。初步调查显示，头颅尚算完整，但头发已被清除。警方判断可能有人曾尝试击碎头颅。

西九龙总区刑事部警司锺雅伦星期天（2月26日）晚上10时在大埔龙尾村向媒体表示，警方上星期五（24日）检获两个有人体组织的大型不锈钢煲，为半米深、直径40厘米，里面装满物体表层有脂肪状的凝胶，相信是有人体组织的肉碎及青红萝卜。

警方根据法医及科学鉴证专家的意见后，认为不宜在现场进行检查化验，为了证据完整性及不破坏煲内证物，决定原封不动送至沙田的富山殓房进行脱氧核糖核酸（DNA）化验。

为了尽快找到蔡天凤的部分残肢，警方星期天出动了大批人员到将军澳华人永远坟场等地搜寻。此外，香港警察西九龙重案组探员也返回案发现场继续搜证调查，包括召唤香港渠务署人员视察沙井。

蔡天凤上星期二（21日）失踪后，警方于上星期五凌晨在九龙城区逮捕了蔡天凤的前夫父母和兄长三人，并在大埔龙尾村一个村屋单位的冰箱里找到人体残肢，以及蔡天凤的财物、身份证和信用卡。

蔡天凤前夫邝港智一度试图潜逃，上星期六（25日）下午在东涌码头准备乘坐快艇逃离时被捕。他当时带着50万港元（下同，8万6020新元）现金和数只总值400万港元的名表。他被捕后报称身体不适送院治疗。

死者前家翁及前大伯星期天被警方立案起诉一项谋杀罪，前家姑则被起诉一项妨碍司法公正罪，他们三人将于星期一（27日）在九龙城裁判法院提堂。警方星期天再拘捕一名女子，为死者前家翁的情妇，涉嫌租用龙尾村单位，以及于尖沙咀租用单位窝藏邝港智。

警方早前调查后发现，蔡天凤与邝港智的家人有以千万港元计的财务纠纷，有人疑不满她处理财产的方式而动了杀机。

邝港智目前无业，他的父亲曾担任警长，疑因涉嫌强姦被调查，于2005年已自行辞职离开警队。

蔡天凤现年28岁，是土生土长的香港人，父母在中国大陆经商，相信家产以亿元计。她生前任职模特儿，活跃于社交网站，也经常出席时尚活动。她约10年前与邝港智结婚，生下一对儿女后离婚，并在2016年12月与香港著名餐饮集团谭仔米线创办人的儿子结婚，两人也育有两名子女。

有报道引述知情人士说，蔡天凤的现任丈夫洋名“Chris”，在事件发生后伤心欲绝，并承诺会照顾好蔡天凤所有的子女，包括与前夫所生的两个孩子。