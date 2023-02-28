香港名媛碎尸案过堂 被告一家四口不获保释

（香港综合讯）香港名媛蔡天凤碎尸案首次提堂后，被告邝港智一家四口不准保释，案件押后至5月8日再审。警方仍在进一步调查取证，包括对被害人遗体进行鉴定，以及继续搜寻其余尸块。

综合《明报》《星岛日报》“香港01”等港媒报道，案件星期一（2月27日）在九龙城裁判法院首次提堂，控方申请四名被告无须答辩，待警方进一步调查，包括一系列科学鉴证及通话记录检查。法官将案件押后至5月8日再审，其间四名被告不准保释，继续还押。

四名被告是被害人的前夫邝港智（28岁）、前家翁邝球（65岁）、前夫哥哥邝港杰（31岁，司机），以及前家婆李瑞香（63岁）。其中，邝姓三人被控谋杀罪，李瑞香被控妨碍司法公正罪。

邝港智另涉一起案件，被控七项盗窃罪，将于星期二（2月28日）在区域法院处理。该案原定于2015年开审，但邝港智之后失去联络，法庭于同年8月发出拘捕令。

香港警队西九龙总区刑事部警司锺雅伦星期天（2月26日）晚上透露，所有案件相关被捕者截至当时仍采取“不合作态度”，令警方调查非常困难。警方星期天也拘捕了邝球的情妇，指她涉嫌租用龙尾村案发单位，以及窝藏邝港智。

警方星期天在汤煲中找到了被害人的头颅，并在靠近右耳后位置发现一个约6.5乘5.5厘米的硬物撞击形成的洞，法医相信是致命原因，不过死亡时间尚待确认。

死者躯体与双手仍未找到

目前被害人的躯体和双手仍未被找到。有消息称，警方怀疑部分尸首已被弃置，计划最快星期二于打鼓岭堆填区展开搜索行动。

锺雅伦说，虽然时间越久，找到的希望越渺茫，但警方不会放弃任何线索，希望能够给被害人家属一个答案和公道，让被害人能沉冤得雪。

位于大埔龙尾村的案发单位目前仍有警员驻守，禁止外人靠近。在警戒线外，有民众留下鲜花悼念死者。

有村民反映，案件太过恐怖造成心理阴影，外出时会绕开涉事房屋，“望着都会害怕”。据报红十字会已主动联络村代表，同时派发“心理支援服务”的传单，为有需要村民提供辅导。

有村代表透露，事后接获村民致电，要求为死者超度。据悉，目前相关人员正在物色地点举行法事，但日期尚未敲定，只希望能尽快举行以安抚民心。

另一方面，有投资者称，此次事件性质恶劣、程度严重且过于轰动，相信涉事房屋短期难以转手或出租，可能要等事件被淡忘后，才能通过拍卖形式，以超低价出售。

投资者也分析，由于房屋构造不同于一般楼房，即使重建仍位于同一空间位置，可能不会有太大帮助。此外，案发房屋附近的村屋物业会被殃及，料会跌价至少一成以上。