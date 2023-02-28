开88枪警告民进党前中执委郭再钦等 台南案主嫌称不满官商勾结榨光电厚利

台南88枪枪击案主嫌犯“红龟”洪政军从厦门押解回台后，向警方供称不满民进党前中执委，也是民进党台南大金主的郭再钦，在标到光电工程后承诺分一些给他，却在负责分配利益的黑道大哥陈世铭前年去世后不认账，引起他不满。

台南88枪枪击案主嫌犯洪政军从厦门押解回台后，向警方供称不满民进党前中执委郭再钦“光电利益整碗捧”，又动用警政关系追缉他，才愤而教唆枪手孔祥志开枪发警告。

轰动社会的88枪枪击案发生在去年11月10日，即“九合一”地方选举前16天，地点在台南市学甲区。案发当晚，民进党前中执委、台南市党部前财务长郭再钦公司用过的厂房，大门遭人扫射58枪；随后跟他关系密切的前市议员谢财旺，服务处也被开30枪。两案无人伤亡。

枪击案主嫌犯、绰号“红龟”的洪政军，以及枪手孔祥志干案后藏匿，11月底从南部偷渡到中国大陆。两岸警方互通情资后，中国大陆公安2月23日主动通知台湾警方，农历新年前后陆续逮获两人。

上个星期六（2月25日），两岸警方协调后，台湾刑事局两岸科共五人搭机赴厦门，在机舱口与大陆公安交接押解两名嫌犯，当天带回台湾，星期天对两人展开侦讯。

洪政军之前涉砍断朋友双掌案被判坐牢九年，后来潜逃被通缉，这次落网后直接押入监狱。检察官认为孔祥志有湮灭证据、勾串共犯或证人的嫌疑，并有逃亡之事实，向台南地方法院声请羁押禁见，星期一获法院裁准。

随着调查展开，这起案件涉及的官商勾结与黑金势力内幕，也正一一厘清中。

台湾总统蔡英文“2025非核家园”政策迅速催旺绿能产业，为了把太阳能光电和风力发电等绿能提高到两成占比的目标，作为全台日照最充足的台南，成了太阳能光电业者必争之地。

据行家说，只要光电业者取得土地、工程和电力馈线，获批发展光电，就会与政府签下20年长约。从土地买卖、农地功能变更为种电、工程承包到电力馈线铺设，每一环都有利可图并须市政府批准，有黑道背景的地方承包商也抢分利益，并出面摆平各方势力。

综合报道，以蒜头商起家的郭再钦是民进党在台南的大金主，据称标到光电工程后承诺分一些给洪政军，但在负责分配利益的江湖大老陈世铭前年去世后，郭再钦被指不认账，引起洪政军不满。郭再钦因涉及台南议长贿选案，目前已被警方收押。

洪政军星期天接受警方盘问时，供称他因不满郭再钦“光电利益整碗捧”，又听说郭指他恐吓光电业者，向警方施压加速缉捕，他才气得教唆孔祥志开枪警告。

谢龙介：若不挽回选民信赖 对赖清德总统之路伤害很大

警方发现两人犯案模式属有组织式犯罪手法，包括偷渡、北上取枪到接应代步工具，都精心策划。台南市刑警大队长林宏昇说，会持续厘清此案与光电利益、台南市正副议长选举的关系，“证据到哪就办到哪”。

去年高票落选的国民党台南市长参选人谢龙介接受《联合早报》采访时分析，蔡英文提出错误的能源政策，要在短期内提升绿能占比，为在台南长期执政的民进党提供官商勾结的很大空间；当黑道觊觎分一杯羹又分赃不均时，就动刀动枪，最后“官商黑金枪全部进来了”。

他说，听说牵涉此案的包括地方和中央官员，不过从各种迹象看来，向来清廉自持、当过台南市长的民进党主席赖清德并没有参与其中。

“台南是赖清德的本命区，此案如果真能‘有多高办多高，有多深挖多深’，对他争取总统大位肯定有帮助。反之如果和稀泥做表面功夫，不刮骨疗伤严办到底，将无法挽回台南乡亲的信赖，这对他在2024年总统选举的攻顶之路会是很大的伤害。”