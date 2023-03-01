港今起全面撤销口罩令 李家超：下来全速拼经济

随着社会逐步复常，香港实行两年多的“口罩令”也从星期三（3月1日）起全面撤销，市民在室内、室外及公共交通工具不再须要配戴口罩。受访医生相信，香港撤销“口罩令”后，日后除非有新的变异株，否则不会再出现大规模的疫情。

香港行政长官李家超周二出席行政会议前解释，当局取消“口罩令”是基于几点考虑，包括数据显示香港疫情受控、并无大反弹的迹象；香港已建立广泛及全面防疫屏障；包括医院、老人院及学校等重点人群没出现暴发；病毒变异并没有变严重；冬季流感及呼吸道感染已临近尾声，风险可控。

但为了保护高危群组，在高风险场所如医院、老人院，负责人可以行政指令方式决定是否要求进入者佩戴口罩。

对于“禁蒙面法”会否与“口罩令”一样同步取消，李家超说，“口罩令”与“禁蒙面法”属于两回事，“口罩令”是处理公共卫生问题，当局会适时检讨“禁蒙面法”，现阶段不处理。

李家超形容，香港周三起全面复常后，不同盛事及国际活动将会重返香港，港府今明两年会全速拼经济、拼发展，为香港带来裨益。他说：“在整体考虑后，我们认为这个时候全面取消口罩令最适当，不同盛事、国际活动等都会回来。香港的经济和社会活动会更提速地活起来、动起来、热起来。”

港府解除“口罩令”的消息一出，许多市民都表示支持，对未来会否继续戴口罩则意见不一。有女士指会除口罩，但由于疫情期间没有购买新唇膏，会到化妆店购买唇膏“奖励自己”。有年长者则表示会继续戴口罩一段时间，指自己“年纪大，机器坏”，害怕“中招”。

香港旅游发展局主席彭耀佳则对当局的决定表示欢迎，认为香港所有社交距离措施已经结束，市民和旅客都可以展现笑脸，反映香港全面复常的景象，更会为推动旅游业复苏注入强心剂。旅游发展局会将相关消息发放给中国大陆及海外市场，邀请旅客来港。

民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时表示，当周边地区相继废除室外“口罩令”之际，香港成为全球最后一个在公众地方强制戴口罩的地区，因为是全球人口最密集的地区之一，加上天气仍然寒冷，病毒容易传播，所以当局一直没有撤销“口罩令”。

周伯展认为，目前撤销“口罩令”时间恰当。虽然取消“口罩令”后，冠病确诊病例可能会轻微上升，但香港已建立良好免疫屏障，不会对公营医疗系统造成沉重压力，市民无须太担心。但他提醒说，当大家都除下口罩后，一些常见的呼吸道病毒，例如流感及鼻病毒等可能会在社区暴发，建议市民乘坐公共交通工具或到人多挤迫地方等，要继续佩戴口罩。