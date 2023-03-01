首次以台北市长身份参加追悼 蒋万安为“二二八”道歉誓言终身守护民主

已故台湾政治强人蒋介石的曾孙蒋万安，星期二（2月28日）首次以台北市长的身份参加“二二八”事件纪念活动，为76年前全台湾爆发官民冲突道歉，并誓言愿终身守护民主。

二二八事件是战后台湾最大的政治悲剧，源于1945年日本投降后国民党政府接管台湾，却施政不佳引起官民矛盾和族群对立。1947年2月27日，烟酒专卖局稽查员在台北市大稻埕天马茶房附近查缉私烟，打伤女烟贩林江迈、流弹误杀市民陈文溪，引爆群众久积的愤怒。

隔天（2月28日）群众暴动，官民冲突连续两个多月延烧到全台湾，国民党政府派军队武力镇压。成千上万名社会精英被枪决或失踪，遗下无数孤儿寡妇。台湾从1949年起进入长达38年的戒严时期，直到1987年才解严。不过许多冤死的遇害者仍未获平反，家属也未获法律赔偿，不少受害者遗族因怨恨国民党政府，而成为台独支持者。

在二二八事件和戒严时期担任总统的蒋介石与蒋经国父子，是蒋万安的曾祖父和祖父。因此，身为蒋家第四代的他会否为二二八事件向受害者遗族道歉，备受关注。

蒋万安星期二出席纪念活动，到二二八和平纪念碑前献花哀悼。他致辞时表示，第一次以台北市长身份参加二二八纪念活动，“心情非常复杂而肃穆”。

他只说了一分钟，背后就冲入一群抗议者，高喊“杀人凶手、下跪道歉”，警察立即上前压制。蒋万安始终保持冷静，停顿好几分钟后继续完成演讲。

蒋万安说，他最近深入阅读了二二八事件的相关资料，会晤并倾听受难者家属的心声，是他个人生涯对台湾现代史的一次近身洗礼，也是作为台北市长今后必得再三深入理解、面对的责任。

他承诺将继续要求团队挖掘搜寻二二八事件的历史材料，也尽全力照顾帮忙二二八家属的现实需要。

蒋万安在演讲中没有提到他的蒋家后人身份，他说：“身为台北市长，我深深为76年前发生在台北市大稻埕天马茶房附近的缉菸事件，进而导致全台二二八事件的历史伤痛，致上诚挚的歉意。”

他表示，施政必以维护基本人权为目标，台湾走过了威权，进入了民主，他愿终身守护这民主。

《联合早报》记者现场观察，蒋万安当天早到迟退，一一问候家属，会后排队再次鲜花。多名家属把陈情信交给他，也有年迈女家属在现场凄然落泪。

蔡英文：推进转型正义 是政府责无旁贷任务

卸任总统马英九致辞时提到，二二八事件造成台湾许多精英死伤、许多家庭破碎。他强调面对历史要“就事论事、是非分明”，面对受难遗族要“将心比心、疗伤止痛”，“历史的错误或可原谅，但历史的事实不能遗忘”。

台湾总统蔡英文当天也在台南二二八纪念公园鲜花和致辞，她表示许多受难者前辈用生命画下公平正义和民主自由的底线，推进转型正义是政府责无旁贷的任务，包括撤销不法判决、解密政治档案，还原历史真相并重建共同记忆。

蔡英文最后以重新上映的电影《悲情城市》中囚犯给家人的血书“你们要尊严的活，父亲无罪”总结，表示英勇牺牲的前辈们要家人选择尊严；让台湾人尊严地追求自由与繁荣、尊严地跟世界来往、尊严地做自己，也是作为总统的责任。