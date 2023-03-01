港出动百名警员锁定范围 搜寻名媛蔡天凤躯干等残肢

（香港综合讯）香港名媛碎尸案受害者蔡天凤的头颅日前被寻回，香港警方出动约百名警员到锁定范围搜查，以寻回死者尚未找到的躯干和双手等残肢与搜索更多证物。

综合《星岛日报》、“香港01”、香港中通社、香港东网等港媒报道，星期二（2月28日）上午约9时，受害者多名家属由执法人员陪同，抵达富山公众殓房办理相关手续，再到龙尾村案发现场拜祭。

上午10时许，大批警员身穿白色全套保护衣到达打鼓岭堆填区搜索。工人用铲车将垃圾掘出，再由警员搜索证物。警方也利用航拍机视察搜查情况。

带队警司锺雅伦说，搜索范围面积约一个足球场大，深约三至五米，搜索需时两三天。

另外，被控谋杀罪的被告之一，也是受害者前夫的邝港智（28岁）同日再次出庭，面对多年前的盗窃指控。

邝港智10年前开始设骗局，骗走金饰，面对七项盗窃罪名。香港法院原定2015年开庭审理这起案件，但邝港智在候审期间不知所终。

法官应控方请求，将案展5月9日再次过堂，让控方重新检查证据。控方说，可能会加控邝港智其他罪状。

蔡天凤子女就读的屯门哈罗香港国际学校星期一（2月27日）向家长发信，指蔡是该校小学部家长，校方向她的家人致以深切慰问，并表示会全力支持她的子女。

由于悲剧消息不断在新闻及社交平台上出现，校方建议学生未来数日停用电子设备，并限制小学部学生使用，同时建议家长可在电子设备中过滤与案件相关信息。此外，校方也将为学生提供心理辅导。