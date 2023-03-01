港出动百名警员锁定范围 搜寻名媛蔡天凤躯干等残肢

来自 / 联合早报

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更新 / 2023年3月1日 8:49 AM
发布 /
发布 / 2023年3月1日 5:00 AM
大批香港警员2月28日身穿白色全套保护衣，在打鼓岭新界东北堆填区搜索受害者蔡天凤尚未找到的躯干和双手等残肢。（路透社）
大批香港警员2月28日身穿白色全套保护衣，在打鼓岭新界东北堆填区搜索受害者蔡天凤尚未找到的躯干和双手等残肢。（路透社）

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（香港综合讯）香港名媛碎尸案受害者蔡天凤的头颅日前被寻回，香港警方出动约百名警员到锁定范围搜查，以寻回死者尚未找到的躯干和双手等残肢与搜索更多证物。

综合《星岛日报》、“香港01”、香港中通社、香港东网等港媒报道，星期二（2月28日）上午约9时，受害者多名家属由执法人员陪同，抵达富山公众殓房办理相关手续，再到龙尾村案发现场拜祭。

上午10时许，大批警员身穿白色全套保护衣到达打鼓岭堆填区搜索。工人用铲车将垃圾掘出，再由警员搜索证物。警方也利用航拍机视察搜查情况。

带队警司锺雅伦说，搜索范围面积约一个足球场大，深约三至五米，搜索需时两三天。

另外，被控谋杀罪的被告之一，也是受害者前夫的邝港智（28岁）同日再次出庭，面对多年前的盗窃指控。

邝港智10年前开始设骗局，骗走金饰，面对七项盗窃罪名。香港法院原定2015年开庭审理这起案件，但邝港智在候审期间不知所终。

法官应控方请求，将案展5月9日再次过堂，让控方重新检查证据。控方说，可能会加控邝港智其他罪状。

蔡天凤子女就读的屯门哈罗香港国际学校星期一（2月27日）向家长发信，指蔡是该校小学部家长，校方向她的家人致以深切慰问，并表示会全力支持她的子女。

由于悲剧消息不断在新闻及社交平台上出现，校方建议学生未来数日停用电子设备，并限制小学部学生使用，同时建议家长可在电子设备中过滤与案件相关信息。此外，校方也将为学生提供心理辅导。

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