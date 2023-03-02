取消疫情防控政策后迅速复苏 中国制造业扩张增速十多年来最快

中国2月份制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点。这一数字远远超过分析师此前的预测，是2012年4月以来的最高水平。

（北京／华盛顿综合讯）中国官方最新统计数据显示，2月份制造业活动以十多年来最快速度扩张，显示中国取消疫情防控政策后，制造业迅速复苏。经济师对今年中国经济恢复持乐观态度，并认为中国央行将进一步推出政策以巩固经济复苏。

中国国家统计局官网星期三（3月1日）公布，2月份制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点。综合路透社与财新网报道，这一数字远远超过分析师此前的预测，是2012年4月以来的最高水平。

非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为56.3%和56.4%，分别高于上月1.9和3.5个百分点。三大指数连续两个月处于扩张区间。

星期三公布的2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）走势与官方数据一致，录得51.6，较1月上升2.4个百分点。这一调查对象主要为中小企业，录得数据是去年7月以来最高，也是去年8月以来首次高于临界点。

制造业PMI指数出现十多年来的最大扩张，显示中国在取消疫情限制后，生产、供应与需求逐渐恢复正常，经济呈现出强劲的反弹迹象。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说，2月中国稳经济政策措施效应进一步显现，叠加疫情影响消退等有利因素，企业复工复产、复商复市加快，令中国经济景气水平继续回升。

赵庆河也指出，企业生产经营景气状况虽然持续改善，但调查中反映订单不足的制造业和服务业企业占比仍超过50%。

这一数据较上月虽有所回落，但市场需求不足问题仍较突出，中国经济恢复基础还须巩固，PMI后续走势仍有待进一步观察。

中国全国两会本周末开幕 将设定今年经济增长目标

凯投宏观（Capital economics）中国经济主管朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）称，尽管外界预期中国经济在短期内迅速反弹，今年经济增长将高于5.5%的预测可能过于保守，但他也指出，随着复苏步伐放缓，制造业PMI数据不久之后可能回落。

中国全国两会将在本周末开幕，其中，全国人民代表大会上将设定今年的经济增长目标，并选举主管经济工作的最高官员。

国泰君安国际首席经济学家周浩称，“总体趋势仍表明2023年初将出现稳健复苏”，良好的PMI数据为即将召开的全国人大会议提供积极信号，预计中国央行将推出进一步的支持性政策，以巩固经济复苏。

各地股市和商品价格星期三纷纷受到中国PMI数据提振，亚洲股市和澳元扭转早些时候的跌势，离岸人民币走强，油价上涨。追踪在香港上市中国公司的恒生中国企业指数上涨5.1%，而离岸人民币涨幅高达1%。