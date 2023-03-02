指助长冠病源自中国理论 官媒怒批马斯克转发武汉泄毒文

知名栏目“耿直哥”日前发表一篇评论文章《马斯克，你这是在砸中国的锅吗？》，指敌视中国的美国政治势力又重新炒作冠病源自于武汉病毒研究所的谣言，并提到马斯克近期在推特上参与事件的讨论是在“栽赃”武汉病毒研究所。

（北京／华盛顿综合讯）中美就冠病病毒溯源问题再次出现纷争之际，中国官媒知名栏目点名美国电动汽巨头特斯拉和社交媒体巨头推特的首席执行官马斯克，批评他助长了冠病病毒是从武汉病毒研究所泄露的理论。

中共中央机关报《人民日报》旗下《环球时报》微信公众号的知名栏目“耿直哥”，星期二（2月28日）发表一篇评论文章《马斯克，你这是在砸中国的锅吗？》，指敌视中国的美国政治势力又重新炒作冠病源自于武汉病毒研究所的谣言，并提到马斯克近期在推特上参与事件的讨论是在“栽赃”武汉病毒研究所。

文章说，一名声称是“独立公民记者”的推特用户“KanekoaTheGreat”星期一（2月27日）在推特称，美国知名传染病学专家、美国国家过敏症和传染病研究所前所长福奇资助了武汉实验室的功能增强实验，对美国国会撒了谎。“如今美国联邦调查局（FBI）和能源部都得出了冠病来自武汉实验室的结论，是否意味着福奇资助了冠病的研发？”

马斯克转发了这条推文，并回应称“福奇是通过‘生态健康联盟’这个中间组织进行的此事”。

资料显示，“生态健康联盟”是一个获得美国国立卫生研究院拨款的美国研究组织，此前曾与武汉病毒研究所合作。该组织主席达萨克也在2021年初与世界卫生组织一起考察过武汉病毒研究所，并得出了病毒并不来自实验室的结论。

“耿直哥”文章称，这不是马斯克第一次掺和冠病溯源议题，并指他在2022年12月曾多次发文，顺着美国右翼阴谋论者对“福奇资助了武汉病毒所搞出冠病病毒”的逻辑，要求处决“隐瞒真相”的福奇，并称福奇是在搞“生化武器”。

文章指出，马斯克的言论虽只攻击福奇，没有直接点名中国，但他转载的贴文几乎都将冠病溯源和中国挂钩。马斯克的言论还被那些敌视中国的美国右翼和反华媒体用作了“栽赃中国的素材”。

“耿直哥”的评论文章以维护主流价值观和正能量、激进的行文风格而备受中国网民追捧。

彭博社报道说，这场口水战凸显了马斯克在驾驭争斗日益激烈的中美关系时必须小心翼翼。特斯拉在上海的超级工厂去年生产了超过71万辆汽车，占全球产量的52%。马斯克的任何失误，都可能被卷入一场地缘政治争斗，损害其业务。

美国FBI局长瑞伊星期二说，FBI研判冠病最有可能源自中国武汉一间实验室的病毒外泄事件。瑞伊接受美国福斯新闻采访时说：“FBI已评估相当长的时间，认为疫情源头很可能是武汉一起实验室意外。”这与美国能源部本周稍早前的说法一致。

瑞伊透露，由于事涉机密，他不能分享FBI评估的更多细节。不过，他认为中国政府在“竭力阻挠和混淆”美国和其他国家为了解疫情的起源所做的努力。

中国外交部发言人毛宁星期三（3月1日）在例行记者会上回应相关提问时重申，冠病溯源是复杂的科学问题，实验室泄露极不可能。她敦促美方尊重科学和事实，并指情报部门搞科学问题本身就是将溯源问题政治化，没有任何可信度可言。