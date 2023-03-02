香港除罩令实施首日 多数市民仍戴口罩上班上学

（香港综合讯）香港从星期三（3月1日）起全面撤销口罩令，室内外及搭乘公共交通工具都不用戴口罩。不过据观察，大部分市民在第一天仍戴口罩上班上学。

据《明报》记者观察，星期三早上在湾仔一座行人天桥上，不戴口罩的市民属少数。

有小学生家长表示，基于健康考虑，直至夏天前仍会要求子女戴口罩。有中学生就选择不戴口罩返学，感觉舒服及开心。

政府专家顾问、港大内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅，不建议学生长期戴口罩。虽然预计会出现上呼吸道感染的反弹，但对学生建立免疫系统有好处。

香港化妆品同业协会监事长何绍忠向香港电台表示，口罩令撤销，能够带动唇膏及眼影等化妆品销量，形容目前市面购买气氛活跃。他相信业界第二季整体生意会较去年同期增加约三成，下半年有望比去年同期多五成。

据网媒“香港01”于星期二晚上6时30分进行的问卷调查，截至星期三上午10时30分共有5703人投票，有74%表示口罩令取消后会继续戴口罩，26%表示不会戴口罩。换而言之，每四人就有三人会继续戴口罩。

被问及继续戴口罩的原因，六成人表示“担心会被感染”，五成表示“戴口罩后比以往更少生病”。其次，有约一成至两成人认同“太多口罩存货要清”、“担心群众压力、有安全感”、“戴口罩外貌比不戴更美”。

至于选择不戴口罩的人，近八成人表示原因是为“呼吸新鲜空气”，其次近四成人认为“疫情已受控”。