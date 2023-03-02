日本爆发禽流感无法补缺 台湾闹蛋荒紧急从澳洲进口500万颗蛋

台湾从前年底鸡蛋便严重短缺，农委会先是从日本进口补缺。但去年底日本发生严重禽流感，导致台湾再度出现蛋荒。农委会近日紧急从澳洲进口500万颗蛋，首批36万颗2月28日送抵台湾。但专家认为澳洲鸡蛋太贵，加上空运费用，估计这500万颗蛋会让农委会倒贴3000万元。

台湾连续两年出现蛋荒，农业委员会近日下单，紧急从澳大利亚进口500万个蛋，首批36万个蛋星期二（2月28日）已送抵。农委会主任委员陈吉仲预估，3月底前大致可满足多数人的需求，再过两到三个月鸡蛋产量可望回稳。

星期三，立法院经济委员会邀请陈吉仲和经济部长王美花等人就“面对物价高涨与缺蛋荒，政府相关管控机制与因应对策”进行报告并备质询，陈吉仲在会中作上述回答。

台湾从前年底起鸡蛋便严重短缺，农委会去年多从日本进口来补缺，但去年底日本发生严重禽流感，导致台湾再度出现蛋荒。

数月来民众经常买不到鸡蛋，早餐店等一个鸡蛋起价10元（新台币，下同，0.44新元）到15元，民怨陡升。不仅在野国民党立委抨击农委会政策出问题，“不是天灾，是人祸”，连执政的民进党立委也认为，农委会相关措施效率太低。

差价由农委会吸收 不会影响零售价格

农业委员会紧急从澳洲进口500万个蛋，2月28日首批36万个鸡蛋已送抵台湾。但专家认为，澳洲鸡蛋太贵，加上空运费用，估计这500万个蛋会让农委会倒贴3000万元。陈吉仲星期三在立法院经济委员会备询前接受媒体访问时说，差价会由农委会吸收，不会影响零售价格。

行政院长陈建仁2月下旬曾说，因为面临禽流感，还有气候变迁、温度忽然下降，在鸡肉和鸡蛋的供应上会有供需失衡现象，政府会积极进行鸡蛋专案进口，协调加工业者调度，增加鸡蛋生产，相信问题很快就能在3月获得解决。

蛋供预估还要两三个月 本土鸡蛋产量恢复才回稳

但星期三在答覆国民党立委曾铭宗等人追问何时不缺蛋时，陈吉仲却保守地说，3月底前大致可满足多数人的需求，预估还要再过两到三个月，待本土鸡蛋产量逐渐恢复后才能回稳。

面对澳洲进口鸡蛋价格昂贵问题，陈吉仲解释，台湾主要是从日本和美国进口鸡蛋，但因两国的禽流感严重，所以改从澳洲进口。

他说，农委会没考虑从越南、印度等国家进口，原因是当地鸡只都有打疫苗，不符合检疫规定。

台媒引述肉品大厂卜蜂董事长郑武樾竹的话称，全球皆因禽流感疫情严重缺蛋，估计台湾供需失调的情形得到6月后才能真正缓解。