传中国今年增长目标或设在6％ 以提振投资者和消费者信心

（北京综合讯）消息人士称，中国今年的经济增长目标可能设在高达6％，以提振投资者和消费者的信心。

据路透社星期四（3月2日）报道，四名消息人士称，中国今年的增长目标可能设在高达6％；另三名消息人士则说，中国会把增速目标设在5％至5.5％。

上述数字都比去年11月来得乐观，当时中国政府的顾问都建议把2023年经济增长目标设在4.5％至5.5％。这也显示中国政策圈内的乐观情绪在上升。

一名消息人士说，中国可能把经济增速目标设在5％至6％，因为中国必须“争取经济复苏，提振就业、增加信心”。

另一名建议提出略低增长目标的消息人士则谨慎认为，房地产业仍在下跌，外贸也可能拖累今年的经济增长。

中国将在3月5日开幕的全国人大会议上，公布2023年经济增长目标，最终目标可能会是一个区间。

受冠病疫情、房地产市场下行和全球需求放缓影响，2022年中国经济同比只增长3％，远低于5.5％左右的官方目标。

分析：本周出炉数据十分乐观

最新数据显示，中国经济复苏的速度超出预期。国家统计局星期三发布的数据显示，2月份制造业采购经理指数为52.6％，比上月上升2.5个百分点，是10多年来的最高水平。

荷兰ING集团驻香港的大中华区经济分析师彭蔼娆说，本周出炉的数据十分乐观，让中国政府有充分理由设定5.5％至6％的高增长目标。

曾担任中国央行顾问的经济学家余永定说：“考虑到去年的基数较低，今年的增长超过6％其实并不高。”