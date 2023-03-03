白宫国安会中国事务前高级主任罗森伯格 将接任美国在台协会主席

（华盛顿／台北综合讯）美国在台协会（AIT）宣布，现任主席莫健本月20日退休，白宫国家安全委员会中国事务前高级主任罗森伯格将接任。

AIT星期三（3月1日）在声明中说，罗森伯格（Laura Rosenberger）将参与美国对台政策讨论，代表美国政府访问台湾，以及在美国参加与台湾代表的会议。台湾媒体报道称，这次人事调动被视为美国总统拜登指派亲信担任美台重要桥梁。

莫健（James Moriarty）自2016年担任美国在台协会主席。协会在声明中感谢他的服务，称美国与台湾的非官方关系在他任职期间有了重要拓展。

据路透社引述消息人士的话报道，罗森伯格上任后的工作重点是与明年台湾总统选举候选人维持沟通渠道，以及接触台湾国防部，以缓解美国政府在推动台湾加强不对称防御战略的阻力。

美国智库德国马歇尔基金亚洲项目主管葛来仪（Bonnie Glaser）预计，罗森伯格将重新定义美国在台协会主席的角色。与前任主席相比，她将更积极参与政策事宜。

台湾外交部星期四（3月2日）在官网发布新闻稿，对罗森伯格将出任AIT主席表示欢迎。

台湾外长吴钊燮与国安会秘书长顾立雄上个月21日在华盛顿AIT总部，就国安议题与罗森伯格、美国副国务卿谢尔曼等官员会谈。台湾媒体分析指这是拜登政府在试探中国大陆的反应。

罗森柏格长期从事外交政策制定工作，以及多种与中国、韩国和朝鲜有关的工作。她曾担任时任副国务卿布林肯（Antony Blinken）的幕僚长、时任副国安顾问布林肯的资深顾问、白宫国安会中国及韩国事务主任、2016年美国总统大选民主党候选人希拉里的外交政策顾问等职位。