接任政协主席团会议主持人 王沪宁料出任政协主席

全国政协第十四届全国委员会第一次会议今天开幕。曾辅佐两任中共总书记胡锦涛和习近平，长期从事中央政策研究的王沪宁是主席团会议主持人，预料将依照惯例出任新一届全国政协主席。

中共政治局常委王沪宁3月3日当选中国全国政协十四届一次会议主席团会议主持人，显示他将出任新一届全国政协主席。

中共政治局委员、中央统战部部长石泰峰、国务院副总理胡春华、全国人大副委员长沈跃跃、最高人民法院院长周强、澳门特别行政区原特首何厚铧、香港特别行政区原特首梁振英等人当选主席团常务主席，表明他们将担任新一届全国政协副主席。

全国政协第十四届全国委员会第一次会议将在星期六（3月4日）下午开幕。大会的预备会议星期五举行，审议通过了全国政协本次会议的主席团会议主持人、主席团常务主席、秘书长等名单。

依照惯例，主席团会议主持人将出任新一届全国政协主席，主席团常务主席、秘书长将出任全国政协副主席。

预备会议议程进行完毕后，全国政协十四届一次会议主席团会议主持人王沪宁走上主席台，向在座的2100多名十四届全国政协委员鞠躬致意，同十三届全国政协主席汪洋亲切握手，并同在主席台就座的十三届全国政协副主席一一握手。

王沪宁今年68岁，曾长期在上海复旦大学工作，历任复旦大学教师、副教授、教授，复旦大学国际政治系主任、法学院院长。上世纪80年代至90年代中期，王沪宁曾是中国著名政治学者，著有《当代西方政治学分析》《行政生态分析》《政治的人生》等著作。

1995年，40岁的王沪宁被时任中共总书记江泽民看中，调任中央政策研究室政治组组长，后任中央政策研究室副主任。2002年中共十六大后，王沪宁担任中央政策研究室主任，辅佐时任中共总书记胡锦涛；2007年中共十七大后，王沪宁晋升中央书记处书记、中央政策研究室主任。

2012年中共十八大后，王沪宁晋升中共政治局委员、中央政策研究室主任，辅佐中共总书记习近平。

2017年中共十九大后，王沪宁晋升中央政治局排名第五的常委，主管宣传、组织等党务工作。2022年中共二十大后，王沪宁升任中央政治局排名第四的常委，表明他将接替汪洋出任全国政协主席。

石泰峰出任政协副主席 显示统战工作地位加强

石泰峰今年67岁，曾任中共中央党校副校长、江苏省长、宁夏回族自治区党委书记、内蒙古自治区党委书记、中国社科院院长。

2022年中共二十大后，石泰峰晋升中共政治局委员、中央统战部长。

石泰峰以中共政治局委员身份出任全国政协副主席，将是全国政协多年来首次由政治局委员出任副主席，表明负责统战工作的全国政协在中国政坛的地位有所加强。

胡春华今年60岁，曾任共青团中央第一书记、河北省长、中共内蒙古自治区党委书记，2012年升任中共政治局委员、广东省委书记，2017年出任中共政治局委员、国务院副总理。

2022年中共二十大后，胡春华落选中共政治局，显示他仕途受挫，将从一线岗位退居二线。

沈跃跃今年66岁，曾任共青团浙江省委书记、中共浙江省委组织部长、安徽省委副书记、中组部常务副部长。2013年至今，沈跃跃担任全国人大副委员长、中华全国妇联主席。

周强今年62岁，曾任共青团中央第一书记、湖南省长、中共湖南省委书记。2013年至今，周强担任最高人民法院院长。

沈跃跃、周强转任全国政协副主席后，将辞去现有职务。

共青团影响力更趋式微

有关人士分析，随着共青团系统出身的国务院总理李克强、全国政协主席汪洋将在今年“两会”（全国人大、全国政协会议）换届后退休，以及胡春华、沈跃跃、周强等团系“大将”退居二线，共青团系统在中国政坛的影响力将更趋式微。