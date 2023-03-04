庄慧良：娃娃兵上战场？

台湾国防部在二二八连续假期前公告拟修正《全民防卫动员准备法》（以下简称《全动法》），被视为是去年引发钳制言论自由争议而胎死腹中的《数位中介法》“戒严版”；尤其是对16岁未成年学生进行“动员造册”，引发家长和学生对战争迫近的恐慌。在野国民党和民众党强烈反对，国民党在南投立委补选前夕强打“票投民进党，孩子上战场”，舆论风向对执政的民进党政府不利，政府紧急踩煞车。

总统蔡英文星期五（3月3日）深夜在脸书发文，强调“我们不会让孩子上战场”，指责国民党刻意误导人民， “我们在做的是，让国防更强，让想要侵犯台湾的人不敢轻举妄动”。行政院长陈建仁稍早也在立法院指出，《全动法》修正案“绝对没有要学生上战场，没有要学生制造武器，也没有新闻钳制的问题。”他说，待草案公告14天后，会要求国防部下架，搜集各界意见，再考虑是否重新提出修法。

为消弭社会的不安，总统府和国防部都解释，《全动法》修正案仅适用于实施动员时期的“战时”，“平时并不适用”，绝不会影响或损及人民平时自由与权益。执政的民进党立委一方面指责在野党扭曲事实，扩大渲染未成年的娃娃兵要上战场的说法，一方面也责怪国防部和教育部未事先与立委沟通，也未及时对社会释疑，造成外界误解。