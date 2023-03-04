南投立委补选今投票 朱立伦柯文哲选前罕见同台

南投立委补选星期六（3月4日）进行投票，蓝绿陷入空前激战，非绿阵营是否运作“蓝白合”成焦点。民众党主席柯文哲说该党保持中立，但若党员因个人交情相挺则与党无关；国民党主席朱立伦则表示蓝白有竞争也有合作，希望非绿一同努力。

朱立伦与柯文哲星期五（3月3日）罕见同台，到台北市中山堂出席政治大学国际关系研究中心70周年特展开幕记者会。两人据称已两年未同台，朱立伦因赶着南下辅选，两人仅握手致意，但在分别接受媒体联合采访时都针对蓝白合表态。

台湾中部的南投县第二选区星期六进行立委补选，是民进党主席赖清德今年初上任后领军的首战。他急需一场胜利来扭转民进党从去年11月底“九合一”地方选举惨败后，又在嘉义市长选举、台北市立委补选三连败的颓势。

赖清德过去几天都在南投全力辅选，星期六选前之夜，他和台湾总统蔡英文都到场为候选人蔡培慧站台拉票。

南投县向来是国民党的铁票仓，过去15年不曾让民进党赢得任何一席立委或县市长。但在民进党全党总动员猛攻国民党候选人林明溱的豪宅、特权问题后，绿营气势大振，过后国民党县市首长接连南下辅选抢救后，蓝绿选情已难分高下。

舆论普遍认为，如果这一战蓝军丢了堡垒区，将直接冲击马上在3月启动的总统与立委选举提名作业的整体气势。因此各方关注作为蓝营领袖的国民党，能否跟代表白营的民众党达成蓝白合，集中力量打败绿营老大民进党。

当柯文哲一到会场，媒体就围着他追问，民众党在南投立委补选的立场。柯文哲表示，党内已讨论过，既然没有推出自己的候选人，就保持中立。

不过，柯文哲针对有党员力挺国民党候选人的情况，包括民众党前立委蔡壁如在脸书贴上与国民党立委马文君在南投埔里一起吃面的合照，柯文哲答“这也没什么”，并称“如果有个人交情那是个人的事，与党无关”。

另一方面，民众党南投县党部主委简千翔近期已多次在林明溱的造势场合表态支持，呼吁乡亲支持爱南投的人。

朱立伦接受媒体联访时，针对柯文哲谈到两岸应该仿效中美“可合作时合作，需竞争时竞争，须对抗时对抗”的说法，表示敌人才是对抗，但政党之间只有合作和竞争。

他说，国民党和民众党之间“的确在很多地方是在合作的”，有些议题也有竞争，但希望未来共同为台湾、为“中华民国”打拼，毕竟大家都不满民进党的执政。

另一名“非绿”大老、鸿海集团创办人郭台铭星期四在脸书力挺林明溱，被解读是对国民党示好，希望有助自己重返国民党并披挂选总统。朱立伦对此没有直接回应，只表示乐见所有好朋友都来支持林明溱。

他强调，林明溱脚踏实地30年为南投打拼，但民进党不问是非，一味抹黑、攻击和造谣，“如果这样就能胜选，真是台湾民主之耻”。

他在致辞和受访时都批评，民进党最近有关《全民防卫动员准备法》修法引人疑虑，媒体工作者如何能接受在“动员准备”的平日，就要对媒体进行包括调查和编组的各种言论管制。

他说，修法的另一个重点是要求16岁以上不分男女的学生纳入服勤编组，要未成年孩子保卫国家，简直是政府的“失能和失职”。