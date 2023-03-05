汪洋：全国政协发扬斗争精神

中国全国政协主席汪洋说，全国政协过去五年发扬斗争精神，针对时任美国众议院议长佩洛西“窜台”，以及美欧涉及台湾、香港或新疆的法案发表严正声明，“坚定捍卫国家主权、安全、发展利益”。

全国政协会议星期六（3月4日）下午3时开幕。在去年10月中共二十大后卸任政治局常委的汪洋，最后一次以全国政协主席身份作工作报告。

在约45分钟的发言里，汪洋总结了过去五年的工作成果和主要体会，并对今后的政协工作提出建议。但对于外界关注的台湾和港澳课题，报告着墨不多。

在回顾工作时，汪洋强调，全国政协“发扬斗争精神，针对美欧炮制涉台涉港涉疆法案和佩洛西窜台等发表严正声明，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益”。

他也提到，政协举办辛亥革命110周年纪念大会，参与举办纪念台湾光复75周年主题展和海峡论坛，加强与台湾有关党派团体、人士联系。

至于港澳工作，汪洋说，政协围绕提升爱国爱港爱澳力量能力建设、推进粤港澳大湾区建设等务实建言，并鼓励港区政协委员就推动《香港国安法》制定实施，支持全国人大完善香港选举制度等“持续发声、主动作为”。

展望今后工作时，汪洋提出，要将学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务、围绕服务党和国家工作大局协商议政、做好凝聚共识增进团结工作等。但他仅提到要“坚持巩固和发展最广泛的爱国统一战线”，没有就港澳台课题做进一步阐述。

汪洋也在讲话中强调，必须毫不动摇坚持中共全面领导，“这是人民政协必须恪守的基本政治原则，也是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士始终坚守的最大政治共识”。

政协会议开幕式由中共政治局常委王沪宁主持。他预计将接替汪洋，出任新一届全国政协主席。

开幕式上，刚在星期五（3月3日）当选为本次会议主席团常务主席的石泰峰、胡春华、沈跃跃、王勇、周强、帕巴拉·格列朗杰、何厚铧、梁振英、巴特尔、苏辉、高云龙和邵鸿，均在主席台第一排就座。他们预计将出任新一届全国政协副主席。

今年是全国政协五年一次的换届之年，共有2172人进入新一届政协委员名单，其中包括香港动作明星甄子丹和多次就疫情发声的传染病专家张文宏。据王沪宁通报，有2132名委员出席星期六的开幕式。本次政协会议将在3月11日下午闭幕，会期七天半，比去年多一天半。