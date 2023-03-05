赖清德领军首战重挫国民党三连胜气势 南投立委补选民进党蔡培慧逆转胜

受访学者指出，选民可能认为国民党连胜后太骄傲、征召提名策略有问题，加上绿军对争议性问题做出明快处理、攻击策略奏效，成功催出了支持票。

台北特派员

民进党候选人蔡培慧在蓝营铁票仓南投的立委补选中胜出，只险胜1925票。这是民进党主席赖清德今年初上任后领军的首战，为民进党拼出逆转胜，重挫国民党三连胜的气势。

受访学者指出，选民可能认为国民党连胜后太骄傲、征召提名策略有问题，加上绿军对争议性问题做出明快处理、攻击策略奏效，成功催出了支持票。蓝绿如今又从零开始，布阵10个月后的2024年总统选战。

由于原立委许淑华在去年11月“九合一”选举中当选南投县长，南投县第二选区星期六（3月4日）举行缺额补选。南投向来是国民党的铁票仓，过去15年不曾让民进党赢得任何一席立委或县市长。

结果社会学者出身的民进党候选人蔡培慧（51岁）得4万5218票，险胜国民党前县长林明溱（72岁）的4万3293票，差距仅1925票或2.1个百分点。

首度领军的赖清德亲自到南投全力辅选，终于扭转民进党从去年11月底“九合一”地方选举惨败后，又在嘉义市长选举、台北市立委补选连败的颓势。

这场选战被舆论形容为龟兔赛跑，民调一度领先17个百分点的林明溱面对民进党猛攻买豪宅和搞特权等问题，一概采取冷处理的轻敌姿态，让对手声势逐步追上。虽然国民党大咖后期全力辅选，战情已陷入胶着，终致微差落败。

林明溱落败后恭喜对手，也自责不够努力，并形容这是一场“有枪有子弹”对上“没枪没子弹”的补选。蔡培慧发表胜选感言时则承诺“服务从明天开始”、尽快落实竞选政见，包括争取大型医疗资源、督促调整老农津贴、走遍各乡镇了解乡亲需求。

赖清德在脸书中形容，这场补选“在艰困中得到了令人欣喜的结果”；国民党主席朱立伦则通过视频和脸书向支持者道歉，并形容这对国民党是一大警讯，未来必须团结才能不负人民所托。

蓝绿阵营都已宣布，南投立委补选落幕后就会启动2024年1月总统与立委选举的提名作业。民进党的总统初选登记在3月17日结束后，很可能只有赖清德一人参选。

国民党则未敲定提名时间表，很可能会让赖清德以逸待劳，声势此消彼长。

文化大学广告系教授兼系主任钮则勋接受《联合早报》采访时说，国民党无法拉出四连胜的长尾效应，民进党则成功止住四连败的骨牌效应，背水一战的赖清德在蓝大于绿的选区都能反败为胜，政治能量大为拉升，绿营定于一尊的情况几乎已无悬念。

他说，国民党失利的原因，包括可能有些中间选民认为国民党连胜后态度太骄傲，加上主席主导征召提名的策略被批不够民主，导致轮到国民党被选民教训的钟摆效应。

钮则勋也指出，民进党猛攻林明溱的策略奏效，同时面对争议性课题都做出明快的停损处理，包括通过杜绝黑金、整治论文抄袭和选前暂停《全民防卫动员准备法》修法，展现战术弹性，也成功动员支持者返乡投票，催出46.35％的补选高投票率。他形容这场补选冲击了蓝绿声势消长，双方从零开始布阵2024。

钮则勋认为，朱立伦可能感受到风向已转变，因此退而求其次，打消竞选总统的念头，专心扮演造王者角色，甚至重新考虑通过民主程序而非主席征召方式推出候选人，这一来反而让蓝军的选情变得相对单纯。