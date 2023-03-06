台明年起逐年增加一年义务役兵 四个月军事训练人数逐渐减少

台湾国防部说，将视实际征集员额滚动调修，役男优先补充守备部队，主战部队次之，可逐年充实守备部队人力，大幅提升防卫作战可恃战力，并依部队需求结合役男所学，研订专长遴选审查机制。

（台北综合讯）台湾国防部的报告显示，明年征集入营服一年义务役的役男人数将逐年增加，而四个月军事训练人数逐年减少，两者人数会在2027年出现黄金交叉。

综合《自由时报》《联合报》等台湾媒体报道，根据台湾国防部送交立法院有关义务役役期延长的专案报告，因高中毕业役男普遍升学延缓征召，明年征集入营服一年役期的未升学役男约有9100余人，有6万9500余人仍为四个月军事训练。

不过，一年役期的人数逐年增加，而四个月军事训练人数则逐年减少，两者人数会在2027年出现黄金交叉；到2029年，征集一年役期人数将有5万3600余人，四个月军事训练人数仅剩9300余人。

台湾国防部说，将视实际征集员额滚动调修，役男优先补充守备部队，主战部队次之，可逐年充实守备部队人力，大幅提升防卫作战可恃战力。

此外，为妥善运用社会人力资源，并依部队需求结合役男所学，研订专长遴选审查机制，具有相关证照与资格证书的役男，优先分发至部队专业职缺服役以发挥所长，使役男可延续专业职能，退伍后即与职场接轨。

役男月薪大幅调涨

国防部还说，为满足部队所需领导干部，将从2027年起办理义务役大专预官、预士考选，比照志愿役专业军、士官班录取标准。

面对日益紧张的台海局势，台湾总统蔡英文去年12月宣布，义务役役期从2024年起延长至一年。

她也宣布，役男月薪将大幅调涨；以基层的二等兵为例，包括保险、伙食津贴和专业加给，月薪将达到2万6307元（新台币，下同，约1160新元），且随军阶增加。目前二等兵的月薪只有6510元。

国防部在报告中指出，因应这项调整，台军人员到2029年时的维持费将增加160亿元。

替代役男须学射击以自卫

另一方面，台湾内政部说，因应全球战略情势变化，替代役制度配合兵役结构调整，将赋增替代役辅助军事勤务新使命，纳入全民防卫动员体系，以适时支援秩序维护、紧急救护、灾害抢救等工作。

同时，替代役男3月起要开始步枪实弹射击训练，以熟悉射击技能，建立战时自我防卫能力。