监管整顿及疫情重创信心 习近平向民企派定心丸 承诺支持壮大“自己人”

在监管整顿和三年疫情重创民营经济信心后，中共总书记习近平派发定心丸，重申民营企业和民营企业家是“自己人”，要让民企和民营企业家消除顾虑、大胆发展，并承诺支持平台企业大显身手。

但他同时强调，无论国企还是民企，都必须担负促进共同富裕的社会责任。

据中央电视台《新闻联播》报道，习近平星期一（3月6日）下午参加全国政协会议民建、工商联界委员联组会时说，民营经济是中共长期执政的重要力量，“我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人”。

这是继去年12月中央经济工作会议后，习近平再次公开力挺民企。

习近平强调，要破除制约民企公平参与市场竞争的制度障碍，依法维护民企产权和企业家权益，从制度和法律上把对国企、民企平等对待的要求落下来，鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大，提振市场预期和信心。

中国经济面临下行压力之际，习近平也要求，积极发挥民企在稳就业、促增收中的重要作用；支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手。

他还说，要为民企和民营企业家排忧解难，“让他们放开手脚，轻装上阵，专心致志搞发展”。

习近平还要求，引导民企和民营企业家正确理解“两个毫不动摇”“两个健康”的方针政策，消除顾虑，放下包袱，大胆发展。

“两个毫不动摇”是指毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展；“两个健康”是指促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。

武汉光谷自贸研究院院长陈波接受《联合早报》采访时指出，三年疫情受创最严重的是服务业，其中以民营企业为主；而房地产、平台经济、教培等行业近年来受监管制约，主要影响的也是民企。

他说，民企的信心深受打击，高层在两会（全国人大、政协年会）上力挺民营经济“具有很强的象征意义，肯定是有的放矢”。

2018年民企融资环境恶化、“民企退场论”泛起时，习近平也曾在民营企业座谈会上专门强调“民营企业和民营企业家是我们自己人”。

习近平星期一也提到，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，无论是国有企业还是民营企业，都是促进共同富裕的重要力量，都必须担负促进共同富裕的社会责任。

他要求民企“增强先富带后富、促进共同富裕的责任感和使命感”，让企业发展成果更公平惠及全体员工；积极参与和兴办社会公益慈善事业。

陈波分析，高层同时谈到鼓励民企发展和共同富裕，释放的信号是“共同富裕与民企发展之间没有矛盾”。

习近平：西方围堵带来前所未有挑战

在谈到过去五年中国面临的挑战时，习近平坦承，外部环境急剧变化，不确定、难预料因素显著增多，尤其是以美国为首的西方国家，对中国实施了全方位的遏制、围堵、打压，给中国发展带来前所未有的严峻挑战。

他强调，面对国际国内环境发生的深刻复杂变化，必须做到沉着冷静、保持定力，也要团结一致、敢于斗争。