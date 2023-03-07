晋升党和国家领导人序列 官媒：吴政隆将出任国务委员兼国务院秘书长

中国官媒证实，中共江苏省委原书记吴政隆已任国务院机关党组副书记，显示他将接替肖捷出任国务委员兼国务院秘书长，晋升“党和国家领导人”序列。

同时，文化和旅游部部长胡和平已出任中央宣传部分管日常工作的副部长，预计他将在两会后（全国人大、全国政协会议）卸下文旅部部长职务。

据“黑龙江政务”微信公号发布的消息，3月5日下午，出席十四届全国人大一次会议的黑龙江代表团召开第三次全体会议，审议政府工作报告，国务院机关党组副书记吴政隆参加审议。

上述消息证实，吴政隆已出任国务院机关党组副书记。去年12月28日，官方宣布吴政隆不再担任江苏省委书记，另有任用。

照惯例，国务院机关党组书记由国务委员兼国务院秘书长担任。现任国务委员兼国务院秘书长肖捷已当选十四届全国人大一次会议主席团常务主席，预计将在下周出任新一届全国人大常委会副委员长。吴政隆将接替肖捷出任国务委员兼国务院秘书长。

吴政隆今年59岁，上世纪80年代曾担任机械工业部部长包叙定的秘书，后跟随出任重庆市市长的包叙定到山城工作，历任重庆市政府办公厅副主任，重庆万州区区长、万州区委书记。2007年5月，在时任中共重庆市委书记汪洋的推荐下，吴政隆升任重庆市委常委，跻身副部级。

担任中共重庆市委常委期间，吴政隆曾在中共政治局委员、重庆市委书记薄熙来、孙政才领导下工作。尽管薄、孙两人先后落马，但吴政隆显然没有受到影响。

2014年9月，吴政隆调任中共山西省委常委、太原市委书记。2016年10月，吴政隆转任中共江苏省委常委、南京市委书记，在时任中共江苏省委书记李强的领导下工作。2017年7月，吴政隆升任江苏省长，2021年10月又升任中共江苏省委书记。

吴政隆接任国务委员兼国务院秘书长后，主要工作是辅佐下周将出国务院总理的李强。有消息说，吴政隆目前已接手国务院机关的日常工作。

胡和平出任中宣部分管日常工作副部长

另据“西藏日报”微信公众号消息，3月5日下午，十四届全国人大一次会议西藏代表团在驻地举行全体会议，中央宣传部分管日常工作的副部长，文化和旅游部党组书记、部长胡和平到会听取意见。

上述信息显示，胡和平已出任中宣部分管日常工作的副部长。中宣部前任分管日常工作的副部长是李书磊，他在去年10月中共二十大后升任政治局委员、中宣部部部长。

胡和平今年61岁，曾任清华大学副校长、校党委书记，2013年出任中共浙江省委常委、组织部部长，2015年出任中共陕西省委副书记，2016年升任陕西省长，2017年升任中共陕西省委书记。2020年，胡和平调任中宣部副部长，文化和旅游部部长。