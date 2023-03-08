再多护栏也挡不住脱轨翻车 秦刚：美若再打压中国双方必冲突对抗

秦刚昨天首次在中国“两会”外长记者会上亮相，他以两名运动员在奥运田径赛跑来比喻中美关系，指一方不是想着如何跑出自己的最好成绩，而总是要去绊倒对方，甚至想让对方参加残奥会，“这不是公平竞争，而是恶意对抗，犯规了”。

中国外长秦刚批评美国全方位遏制打压中国，不遵守公平竞争规则，想让对手“参加残奥会”，并警告如果美国继续沿着错误道路狂飙下去，再多的“护栏”也挡不住脱轨翻车，中美必然陷入冲突对抗。

秦刚星期二（3月7日）首次在中国“两会”外长记者会上亮相，在回应有关中美关系的提问时，指美国所谓的竞争，“就是全方位遏制打压，就是你死我活的零和博弈”。

秦刚花了超过10分钟就中美关系阐明立场，并以两名运动员在奥运田径赛跑来比喻中美关系，指一方不是想着如何跑出自己的最好成绩，而总是要去绊倒对方，甚至想让对方参加残奥会，“这不是公平竞争，而是恶意对抗，犯规了”。

美国拜登政府上任以来多次提出要为中美关系设下防护栏，确保双边关系不滑向冲突。

秦刚说：“美方所谓要给中美关系‘加装护栏’‘不冲突’，实际上就是要中国打不还手，骂不还口，但这办不到！”

他提醒，若美国不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，中美必然陷入冲突对抗。他质问，这样的竞争是以两国人民根本利益乃至人类前途命运为赌注的豪赌：“谁来承担其灾难性的后果？”

在近两个小时的记者会上，秦刚回应了14道现场提问，批评美国的基调贯穿记者会。在回应有关中俄、台湾、俄乌战争、印太局势等热点课题的提问时，他都直接或间接地指责美国。

今年中国外长记者会的媒体问题数量，较去年减少近半。去年的两会外长记者会时长约1小时45分钟，时任外长的王毅共回答27道记者提问。

在中美科技竞争白热化的背景下，秦刚强调“科技进步要靠国际交流，科技脱钩是双输、多输”。他呼吁美国政府消除威胁膨胀的战略焦虑，摒弃零和博弈的冷战思维，拒绝“政治正确”的无端绑架；并且兑现承诺，与中国相向而行，共同探索出既有利于两国、又造福世界的中美正确相处之道。

秦刚也就气球事件斥责美国制造了一场本可以避免的外交危机。

中国目前对美国拉拢世界国家围堵中国的局势高度警惕；秦刚在阐述中国今年的外交重点时，重申中国将坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维、阵营对抗和遏制打压，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。

日本若参与遏制中国 就是旧伤未愈又添新痛

秦刚回应有关中日关系的提问时，也对美国盟友日本提出警告。他提醒，日本军国主义曾给中华民族造成深重伤害，至今依然隐隐作痛。中国人民不会忘记，日本也不应忘记。

他说，中国始终以善意对待日本，希望睦邻友好。“但如果日方有些人不是以邻为伴，而是以邻为壑，甚至参与遏制中国的新冷战，那么两国之间就是旧伤未愈，又添新痛。”

南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》采访时分析，去年11月中美元首线下会晤至秦刚上任初期，中国释放不少对美强硬态度趋缓的信号。但这次的外长记者会反转了此前的信号，表明中国不会在中美问题上做出让步。