应对持续升级中美对抗态势 中国国务院改革提高金融科技等部门职能

武汉光谷自贸研究院院长陈波分析，金融监管机构和其他政府机构相比，在人员待遇和行使职权方面都更具独立性，这可能间接助长腐败和风险滋生。

中国国务院机构改革方案星期二（3月7日）出炉，通过整改金融和科技等领域，使核心关键部门的职能更专注与高效，以应对持续升级的中美对抗态势和防范系统风险。

这项改革方案当日在全国人大第二次全体会议上由国务委员兼国务院秘书长肖捷说明。十三条改革措施中，有六条涉及金融系统，其中最重磅的调整是组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。

根据方案，国家金融监管总局将在中国银保监会基础上组建，强化机构监管、行为监管、“穿透式监管”等各项监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为。

中国央行和证监会的部分监管职责，也将划入金融监管总局。

改革后银保监会将不复存在，证监会则将从国务院直属事业单位升级为国务院直属机构。此前由央行、银保监会和证监会组成的“一行两会”，将由此变为“一行一局一会”。

方案也要求精减央行分支机构、深化地方金融监管体制改革，并加强金融管理部门统一规范管理，工作人员均执行国家公务员工资待遇标准。

中国央行行长易纲上周回应媒体提问时曾说，此次改革总方向是使中国金融体制更完善，管理效率进一步提高，金融体系更安全，也更强调高水平对外开放。

武汉光谷自贸研究院院长陈波接受《联合早报》访问时分析，金融监管机构和其他政府机构相比，在人员待遇和行使职权方面都更具独立性，这可能间接助长腐败和风险滋生。本次改革提出加强监管和统一行政待遇标准，或有助于强化监管效率，防范风险和不当作为，打造更稳定安全的金融体系。

除了金融行业，中国科技领域也迎来重大机构调整。科技部将重组，多项职能被划入农业部等其他部门，并不再参与具体科研项目评审和管理。中共中央将组建科技委员会，委员会办事机构职责由重组后的科技部整体承担。

肖捷说明，科技创新在中国现代化建设全局中居于核心地位。面对国际科技竞争和外部遏制打压的严峻形势，必须进一步理顺科技领导和管理体制，更好统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，加快实现高水平科技自立自强。

新设国家数据局 加强数据资源安全管控

中国国家主席习近平在本次两会期间也严词批评，以美国为首的西方国家对中国实施了全方位的遏制、围堵、打压，给中国发展带来前所未有的严峻挑战。他要求科技界努力突破关键核心技术难题，在重点领域关键环节实现自主可控。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦受访时指出，将辅助支持性职能划分到其他部门后，科技部得以更专注于技术攻关；不再负责科研项目评估，也减少因项目利益输送导致效率低下的可能，从各方面来看都有助于科技发展。

另一个因应科技发展趋势成立的新机构，是国家数据局。这个由国家发展和改革委员会管理的机构，将统筹数据资源整合共享和开发利用，整合中央网信办和发改委关于数据资源的多项职责。

消息人士称，新机构也将裁决跨国公司在华业务产生的数据能否出境，进一步加强对数据资源和数据安全管控。

其他改革内容还包括在农业农村部加挂国家乡村振兴局牌子、中国老龄协会改由民政部代管、将国家知识产权局和国家信访局升级为国务院直属机构等。

这次改革后，中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。

2月28日闭幕的中共二中全会审议通过了《党和国家机构改革方案》，国务院机构改革是其中一部分，至于中共机构改革的内容还未宣布。

对于目前公布的改革方案，陆曦评价认为整体方向合理，脉络清晰。但他也指出完整方案还未出炉，“接下来涉及中共机构的改革中，一些国务院的职能可能会被划走。”