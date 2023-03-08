中国出生率逐步下降 月嫂需求却越来越高？

中国人口出生率虽逐年下降，城市父母对月嫂的需求却有增无减。

官方数据显示，2022年中国人口自1961年来首次出现负增长，全国人口出生率（即每千人中出生人数的比率）跌至6.77%，创历史新低。

少子化，也意味着家长更重视子女抚育，再加上城市双薪家庭日益普遍，中国家长不惜下重本聘请月嫂和育婴保姆，对月嫂的专业需求与薪水也水涨船高。

上海月嫂培训中心老师姜蕾（音译）接受路透社采访时指出，培训中心吸引来自中国各地的学员，参加专业月嫂培训课程；这一行越来越吃香，待遇也越来越好；上升趋势尤其在二线城市更为显著。

数据显示，中国各大城市的月嫂每月薪资可达1万5000元人民币（约2970新元），甚至更高；不少具高学历的女性受高收入水平吸引，放弃原来的事业，转行当起月嫂。

培训中心一名35岁学员董丽丽（音译）告诉路透社，自己原为机械工程师，六年前生育后离职，而今打算改行当育婴保姆，希望自己的专业人士背景有助于提升整个行业水平。

即便费用高昂，中国城市的双薪父母仍乐意聘请月嫂协助育婴与家政。受访的新手爸爸孔朝（音译）说：“我的父母越来越老，我的孩子也很调皮，因此我愿意花钱聘请月嫂帮忙。”

中国育娲人口研究智库刚在今年2月发表最新报告，2019年调查数据显示，在中国抚养孩子至18岁，平均成本高达48万5000元人民币（约9万7000新元），是中国人均国内生产总值（GDP）的七倍；高昂费用超越美欧日，仅次于韩国，成为养孩子最昂贵的国家之一。新加坡在这项调查中，排在13个国家的倒数第二，排名最低的是澳大利亚。