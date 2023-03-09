谁接管港澳事务引关注 赵乐际王沪宁丁薛祥呼声高

中国全国“两会”在北京举行之际，香港政界和媒体高度关注未来五年哪位中央领导人将主管港澳事务，並分析中共政治局常委赵乐际、王沪宁和丁薛祥是热门人选。但有学者认为，目前推测谁来主管港澳事务言之尚早。

中国国务院副总理、中央港澳领导小组组长韩正，在去年中共二十大卸任政治局常委，意味着主管港澳工作的中央班子会换人。在近日的全国两会期间，香港社會高度关注哪位中央领导人将接替韩正主管港澳事务，并期待透过领导人会见港区全国人大代表和政协委员的环节窥见端倪。

有望接任全国政协主席的王沪宁，周三（3月8日）接见香港和澳门政协委员。据全国政协常委蔡冠深会后透露，王沪宁在会上提出四点希望，包括一国两制行稳致远，掌握好宪法、基本法，爱国者治港原则，维护国家主权、安全和发展利益，保持香港长期繁荣稳定。

蔡冠深说，王沪宁希望香港融入国家发展大局，以粤港澳大湾区为重点，抓住机遇与国家同步发展好经济。王沪宁也提到住房、就业、青年和养老等香港民生问题，希望慢慢解决，做好有关方面的工作。

另一位中共政治局常委、全国人大会议主席团常务主席赵乐际，则在周二参加港澳人大代表团审议。据代表团引述，赵乐际就香港工作和发展提出三点希望，分别是守正创新、拼搏自强和团结奋进。

中国央视则报道，赵乐际强调香港及澳门要积极融入国家发展大局，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，努力开创港澳繁荣发展新局面。中央政府支持香港长期保持独特地位和优势，巩固国际金融、航运、贸易中心地位；支持澳门推动经济适度多元发展，促进横琴粤澳深度合作区建设。

香港《经济日报》周三发表署名文章分析，赵乐际和王沪宁五年前不可能主管港澳事务，不代表如今不可以，因为张德江当年主管港澳时，也是全国人大委员长。王沪宁若出任全国政协主席，将主责对台统战工作，一併负责港澳工作也非不可能。

但文章也引述多位熟悉北京政情的人士估计，中共总书记习近平的“大内总管”丁薛祥是主管港澳事务的大热人选。刚满60岁的丁薛祥，在七政治局名常委中最年轻，政圈中人形容他作风沉稳低调，行政手腕极佳，长期与习近平共事。习多次视察及外访，包括到香港视察，丁薛祥都陪同在侧，非常熟稔香港事务。

学者：不排除最终另有人选

香港《信报》周三发表评论文章引述资深港区全国人大代表和政协委员指出，每逢换届之年，接见他们的领导人不一定是港澳事务的主理人。众多例子说明每逢换届国家人事布局未完全“摆好位”前，从表象推测谁来负责港澳事务实在言之尚早。

全国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》访问时认为，目前是韩正主管港澳事务，丁薛祥有可能会接替韩正出任国务院副总理，由他接手港澳事务的概率较大。

但刘兆佳也表示，根据以往经验，时任全国人大委员长张德江、国家副主席曾庆红和习近平也曾经负责港澳工作，不排除最终另有人选，目前言之尚早。他相信要一至三个月的时间才会知道人选。

刘兆佳强调，北京当局已制定长远对港政策，哪一位政治局常委接掌港澳事务，均会是中央政策的忠实执行者，不会影响到中央治港方向。